陸第二艘國產航艦將亮相

2018-05-17 00:36 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ／綜合報導



專家指出，到2028年中國最少要有四艘航母服役。 新華社 分享 facebook

中國大陸首艘國產航艦十三日駛出大連造船廠碼頭，出海進行海上航行測試，大陸媒體報導，大陸第二艘國產航艦也將在船塢出現。

中華軍事網昨天轉載一篇標題為「南方某造船廠：第二艘國產航母即將出現在船塢裡」文章。官方消息也證實，「南方某造船廠」裡，大陸的第二艘國產航母即將出現在船塢裡，就是００３型航艦。

文章指出，００３型航艦將會採用常規動力、電磁彈射技術，排水量也會比００１、００２更大。