汶川地震10年 台灣愛心暖災民
2008年5月12日四川省汶川縣發生特大地震，造成重大傷亡。當時台灣發揮血濃於水的同胞愛，第一時間熱烈捐輸，協助災後重建工作，總計台灣各界捐款達人民幣13多億元，落實災後重建項目189個。
十年過後，四川省日前邀請當時參與災後重建工作的台灣各界代表，重回災區舊地親訪重建成果，當地不論是災民或是學生，對於台灣訪客都流露出誠摯的感謝之意。
當年擔任汶川5.12大地震台灣救援隊隊長、台北市前副市長歐晉德回憶，當時兩岸尚未直航，他率領救援隊在地震後第三天即抵達災區，協助救援工作；現場所見之處都是斷壁殘垣，由於資訊有限，災區狀況又多，救援難處相當高。他最感動的，是台灣同胞強烈的關懷，踴躍捐輸。往後他每年都會來災區，看看災後重建的成果。
汶川特大地震發生後，慈濟積極發動全球慈濟人為救災募款、籌措物資，調動志工趕赴災區救災，動員1.5萬人次慈濟志工，分批次深入災區一線，開展「安身、安心、安生」的三階段援助活動，幫助受災群眾抗震救災，重建家園。
台灣慈濟慈善基金會副理事長王端正表示，從第一時間志工進入災區，傾聽災民心聲撫慰；地震後第二階段在成都、綿陽、德陽、雅安，合計捐建了15所學校及社區，讓災民安心；到第三階段推動災區產業重振計畫，2010年6月23日，慈濟基金會在德陽市什邡京什工業園區投資9990萬美元，設立什邡大愛感恩環保科技有限公司。
該企業占地面積261畝，規劃為城市礦產示範基地、循環經濟示範基地及環保教育示範基地三大板塊，目前年處理冰箱、電腦、洗衣機、空調等各種廢舊家電80萬台。
位於都江堰的「台灣愛心家園」，則是汶川大地震發生後，由全國台企聯發起，台資企業和台灣同胞愛心捐資8997萬元人民幣，援建的都江堰市災後重建安居工程。專案位於都江堰市外北街延伸段與內二環交匯處，占地面積約78.8畝，共14棟樓，居民住戶數744戶。台灣愛心家園安居房於2008年9月奠基，2009年11月動工，2010年9月房建竣驗收合格；2010年10月9日通過電腦搖號的方式，將744套住房全部分配到受災群眾手中。
在地震災區，四處可見當年來自台灣捐建的學校。如都江堰市頂新集團投捐建的頂新新建小學，位於都江堰市學府路296號；學校分為教學區、綜合區、生活區、活動區，學校現有教職工111人，教學班38個，學生1700餘人。
當該校師生獲悉來自台灣的人士參觀，特別舉行隆重的感謝活動，小朋友紛紛親筆寫下感謝卡。萬子琪同學表示，地震發生時，他剛出生10天，雖不知道地震當時的恐怖；但長大後，從影像、照片中得知，學校也定期舉行震防災演練，他非常感謝因為台灣同胞的援助，讓他有今天良好的學習環境。
另一所由長榮集團捐資人民幣1315萬元，參與興建的德陽市什邡市隱峰九年制學校，原來是地震時損毀的什邡市隱峰初中和隱峰小學，合併異地新建的學校；學校地處什邡市隱峰場鎮，占地面積1.9萬平方公尺，現有在校教師111人，學生859人，共27個班。
隱峰學校校長周啟勝指出，該校現在設施環境寬敞明亮，安全美麗，比起舊學校至少超前幾十年。為感念長榮集團的捐建，將學校一棟大樓定名為長榮樓。而學校在新建完成後，新的校訓訂為「感恩奮進」，也是為了教育學生要懂得感恩。
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