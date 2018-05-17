汶川地震10年 台灣愛心暖災民

2018-05-17 04:35 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 胡明揚 ／四川成都報導



慈濟基金會在德陽市什邡設立的什邡大愛感恩環保科技公司人文教育館，推廣環保理念。 記者胡明揚／攝影 分享 facebook 2008年5月12日四川省汶川縣發生特大地震，造成重大傷亡。當時台灣發揮血濃於水的同胞愛，第一時間熱烈捐輸，協助災後重建工作，總計台灣各界捐款達人民幣13多億元，落實災後重建項目189個。

十年過後，四川省日前邀請當時參與災後重建工作的台灣各界代表，重回災區舊地親訪重建成果，當地不論是災民或是學生，對於台灣訪客都流露出誠摯的感謝之意。

當年擔任汶川5.12大地震台灣救援隊隊長、台北市前副市長歐晉德回憶，當時兩岸尚未直航，他率領救援隊在地震後第三天即抵達災區，協助救援工作；現場所見之處都是斷壁殘垣，由於資訊有限，災區狀況又多，救援難處相當高。他最感動的，是台灣同胞強烈的關懷，踴躍捐輸。往後他每年都會來災區，看看災後重建的成果。

汶川特大地震發生後，慈濟積極發動全球慈濟人為救災募款、籌措物資，調動志工趕赴災區救災，動員1.5萬人次慈濟志工，分批次深入災區一線，開展「安身、安心、安生」的三階段援助活動，幫助受災群眾抗震救災，重建家園。

台灣慈濟慈善基金會副理事長王端正表示，從第一時間志工進入災區，傾聽災民心聲撫慰；地震後第二階段在成都、綿陽、德陽、雅安，合計捐建了15所學校及社區，讓災民安心；到第三階段推動災區產業重振計畫，2010年6月23日，慈濟基金會在德陽市什邡京什工業園區投資9990萬美元，設立什邡大愛感恩環保科技有限公司。

該企業占地面積261畝，規劃為城市礦產示範基地、循環經濟示範基地及環保教育示範基地三大板塊，目前年處理冰箱、電腦、洗衣機、空調等各種廢舊家電80萬台。

位於都江堰的「台灣愛心家園」，則是汶川大地震發生後，由全國台企聯發起，台資企業和台灣同胞愛心捐資8997萬元人民幣，援建的都江堰市災後重建安居工程。專案位於都江堰市外北街延伸段與內二環交匯處，占地面積約78.8畝，共14棟樓，居民住戶數744戶。台灣愛心家園安居房於2008年9月奠基，2009年11月動工，2010年9月房建竣驗收合格；2010年10月9日通過電腦搖號的方式，將744套住房全部分配到受災群眾手中。

在地震災區，四處可見當年來自台灣捐建的學校。如都江堰市頂新集團投捐建的頂新新建小學，位於都江堰市學府路296號；學校分為教學區、綜合區、生活區、活動區，學校現有教職工111人，教學班38個，學生1700餘人。

當該校師生獲悉來自台灣的人士參觀，特別舉行隆重的感謝活動，小朋友紛紛親筆寫下感謝卡。萬子琪同學表示，地震發生時，他剛出生10天，雖不知道地震當時的恐怖；但長大後，從影像、照片中得知，學校也定期舉行震防災演練，他非常感謝因為台灣同胞的援助，讓他有今天良好的學習環境。

另一所由長榮集團捐資人民幣1315萬元，參與興建的德陽市什邡市隱峰九年制學校，原來是地震時損毀的什邡市隱峰初中和隱峰小學，合併異地新建的學校；學校地處什邡市隱峰場鎮，占地面積1.9萬平方公尺，現有在校教師111人，學生859人，共27個班。

隱峰學校校長周啟勝指出，該校現在設施環境寬敞明亮，安全美麗，比起舊學校至少超前幾十年。為感念長榮集團的捐建，將學校一棟大樓定名為長榮樓。而學校在新建完成後，新的校訓訂為「感恩奮進」，也是為了教育學生要懂得感恩。