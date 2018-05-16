陸學者談中美貿易摩擦：要以柔克剛

2018-05-16 22:43 中央社 昆山16日電



中美貿易摩擦話題正熱，幾名中國大陸學者除了提出貿易戰後果嚴峻的警告，也主張不要硬碰硬，要「以柔克剛」。圖為美國總統川普（左）去年11月訪問大陸，受到大陸國家主席習近平高規格款待。 美聯社資料照片 分享 facebook

中美貿易摩擦話題正熱，幾名中國大陸學者除了提出貿易戰後果嚴峻的警告，也主張不要硬碰硬，要「以柔克剛」。

第7屆世界工商領袖（昆山）大會今天在昆山舉行，中美貿易戰是否開打及可能結果，成為今天在昆山舉行的世界工商領袖大會上演講者熱議的話題。

上海市社會科學院副院長黃仁偉說，中美貿易戰如果開打，金融危機會提前出現，債市、匯市、人民幣匯率都會發生突變，影響所及，「美國第一」也保不住。

他表示，如果沒打起來，中美雙方達成妥協，世界經濟則會平穩過度，2018年不至於有金融危機，尤其現在西方經濟處於上升階段。

黃仁偉認為，貿易戰會造成中美兩國的損失乃至世界的經濟失序，因此「雙方都在準備下台階」，而對中國來說，這段期間也是調整產業結構的機會。

上海市國際貿易學會副會長姚為群則從美國總統川普提出的「美國優先」觀察，美國對內縮表、加息、退稅，對外則有退出伊核協議、駐以色列大使館遷往耶魯撒冷、在南海的行動等一系列動作，川普想把美國打造成「世外桃源」，真正目的是要讓美企返國投資。

姚為群說，「我們不能上了特朗普（川普）的當，不能硬碰硬，要以柔克剛」。他以經濟學上的「納許均衡」為例，認為兩國要追求合作博弈的共贏，「今天（中國）可能吃點虧，但長期來講有獲益。」

招商局集團商務總監張建衛也明確表示，中國今天的成就得益於告別10年文化大革命、開啟改革開放的國策，而開放就是要向更先進的國家開放，向他們學習。

他相信有一天中國能主導某些國際規則，但這不是喊口號而是看實力。現在最重要是「好好做好自己的事，我們遠還沒到打遍天下無敵手的境界」。