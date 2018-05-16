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貿易談判同時 陸加強查驗進口美豬肉車輛

2018-05-16 22:40中央社 北京16日綜合外電報導

中國今天表示，已加強豬肉和汽車等進口美國商品的海關查驗工作，向美方展現進入中國市...
中國今天表示，已加強豬肉和汽車等進口美國商品的海關查驗工作，向美方展現進入中國市場的難度。圖為資料照片，民眾在山西太原超市選購豬肉。 中新社資料照片
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中國今天表示，已加強豬肉和汽車等進口美國商品的海關查驗工作，向美方展現進入中國市場的難度。中國高階官員代表團昨天抵達華府，準備展開重大的第二輪美中貿易談判。

法新社報導，全球兩大經濟強權美國和中國上正處於緊繃的貿易僵局，雙方互相威脅對數百億美元的商品祭出關稅懲罰，令許多人擔憂可能爆發破壞力強大的貿易戰。

為了阻止貿易戰開打，身為中國國家主席習近平首席經濟顧問的副總理劉鶴以及中國人民銀行行長易綱等中國官員，昨天抵達華府準備展開新一輪協商。

美國政府早前對中國電訊設備大廠中興通訊祭出美國科技業供料禁令，但美國總統川普13日表示，他正和習近平研究設法讓中興不致倒閉，這使得外界期盼美中可能達成協議的希望升高。

然而，美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）隨後表示，美中之間仍存在「巨大」歧見。美國國會議員也以國家安全顧慮為由，質疑川普對中興釋出的善意。

與此同時，北京已採取行動，向美方展現美國產品和企業進入中國市場的可貴性。

中國海關署對法新社發布傳真聲明表示：「我們已提高美國豬肉的查驗比率」，且這樣的行動「符合國際標準」。

中國海關署還表示，他們是在「發現美國豬肉存在問題」後，採取上述查驗行動。此外未提供相關細節說明。

另有報導指出，中國海關查驗人員也對福特汽車公司（Ford Motor Co.）等美國大車廠、進口廢棄物和其他產品採取類似行動。

法新社詢問為何福特汽車通關遭到延遲，中國海關當局表示，美國進口車輛的品質已迅速惡化。

中國海關署說：「今年1至4月，中國主要車輛港口共查驗出652批來自美國的車輛未達標準，一共有4360輛車，價值3億1250萬美元（約台幣93億元）。這是相當快的惡化速度。」

福特汽車的發言人則表示：「我們正密切觀察我們在港口的查驗狀況。」

另一方面，由於中國是美國垃圾最主要目的地之一，因此北京對進口廢棄物的管制行動，已造成美國回收業陷入混亂。

根據美國回收業團體轉發的海關文件，中國政府3日通知，將對所有進口美國廢棄物進行查驗。

海關福特廢棄物

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