會台商談年底選舉 劉結一籲堅持九二共識

2018-05-16 22:32 中央社 記者周慧盈北京16日電



中國國務院台灣事務辦公室主任劉結一。 中新社 分享 facebook 年底九合一選舉前，中國國務院台灣事務辦公室主任劉結一今天在北京對台商說，在大是大非問題上，台商應當立場堅定、態度鮮明，堅持「九二共識」、反對「台獨分裂」。

成立11週年的大陸「全國台灣同胞投資企業聯誼會」16日舉行第4屆第3次會員大會。劉結一在國台辦相關官員陪同下會見了各地台商會長和代表，並發表談話。

劉結一表示，兩岸關係走近走好，台灣的前途才會好，台商台企才能發展得更好。

他說，兩岸關係的政治基礎是「一個中國」原則，在「大是大非」問題上，「廣大台商應當立場堅定、態度鮮明」，堅持體現一個中國原則的九二共識，堅決反對台獨分裂，積極推動兩岸關係和平發展，「推進祖國和平統一進程」。

劉結一指出，「這是從根本上維護廣大台灣同胞的利益，為廣大台灣同胞創造更加美麗的未來」。

劉結一強調，「希望全國台企聯團結廣大台商堅持一個中國原則、堅決反對『台獨』，共同推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程，共圓中華民族偉大復興的中國夢」。

在對現場逾百名台商會長喊話的同時，劉結一批評「當前台海形勢更加複雜嚴峻，民進黨當局拒不承認九二共識，放任、縱容去中國化、漸近台獨等，阻撓限制兩岸交流合作，極少數台獨分子蓄意製造兩岸對立、敵意，企圖推動奧運正名公投和獨立公投等等」。

他說，這些「圖謀和行徑」破壞台海地區和平穩定，損害台灣民眾和廣大台商、台企的切身利益，隨著年底台灣九合一選舉的接近，此類「圖謀和行徑」還會變本加厲。

劉結一表示，「希望廣大台商朋友對此高度警惕、堅決反對」，「以實際行動讓廣大台胞認清台獨分子害台的本質，認清這些人是兩岸關係政治基礎的破壞者，兩岸和平發展和交流合作的麻煩製造者」。

在近10分鐘的致詞中，劉結一提到「兩岸是割捨不斷的命運共同體，我們踐行兩岸一家親理念」，今年2月公布的對台31條措施已經產生實效，很快將全部落實到位。

他還表示，中國大陸深化改革、擴大開放，帶來廣闊空間、巨大機遇，「廣大台商、台企可率先分享，近水樓台先得月」。

劉結一離開時，有與會的台商代表對他說：「主任，我們一定會加油的。」