習近平會見北韓參觀團：支持平壤發展經濟

2018-05-16 22:17 中央社 台北16日電



中國國家主席習近平。美聯社 分享 facebook 日前赴北京參訪的北韓朝鮮勞動黨友好參觀團，今天會見中共總書記習近平。習近平說，中國支持改善兩韓關係、推動北韓與美國對話、實現朝鮮半島非核化，並支持北韓發展經濟，改善民生。

參觀團團長、朝鮮勞動黨副委員長朴泰成則說，這一參觀團是受朝鮮勞動黨委員長金正恩指派訪問中國，旨在學習中國經濟建設和改革開放經驗，為朝鮮勞動黨貫徹落實「集中力量優先發展經濟」的新戰略路線，發揮積極作用。

新華社報導，習近平說，北韓所有道、市黨委委員長共同組團訪問中國，既是落實他與金正恩兩次會晤共識的具體舉措，也是兩黨展開的一次重要交往，體現了金正恩和朝鮮勞動黨中央對加強兩黨、兩國交流互鑑，深化雙方友好合作的高度重視。

習近平表示，當前中國特色社會主義進入新時代，北韓社會主義發展進入新的歷史時期。中國支持改善南北韓關係、推動北韓與美國對話、實現朝鮮半島非核化，支持北韓發展經濟，改善民生，支持金正恩帶領北韓黨和人民走「符合自身國情的發展道路」。

根據報導，習近平與參觀團除會見外，還合影留念。而中方陪同與會者還包括中共政治局常委、中央書記處書記王滬寧，以及中共政治局委員、中央辦公廳主任丁薛祥等人。