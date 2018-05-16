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喊話台商 劉結一：近水樓台先得月

2018-05-16 19:43中央社 北京16日電

中共中央台辦、國務院台辦主任劉結一。 中新社資料照片
中共中央台辦、國務院台辦主任劉結一。 中新社資料照片
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中國國務院台灣事務辦公室主任劉結一今天在北京出席一場活動時對台商會長和代表說，中國大陸深化改革擴大開放帶來巨大機遇，「台商、台企可率先分享，近水樓台先得月」。

成立11週年的大陸「全國台灣同胞投資企業聯誼會」16日舉行第4屆第3次會員大會。劉結一在國台辦相關官員陪同下會見了各地台商會長和代表，並發表談話。

劉結一說，今年是中國大陸改革開放40週年，「我們推進兩岸同胞交流合作的步伐不會停息，台灣同胞在大陸發展的機遇會更大，天地會更廣闊」。

在近10分鐘的致詞中，劉結一提到「兩岸是割捨不斷的命運共同體，我們踐行兩岸一家親理念」，今年2月公布的對台31條措施已經產生實效，很快將全部落實到位。

他還表示，中國大陸深化改革、擴大開放，帶來廣闊空間、巨大機遇，「廣大台商、台企可率先分享，近水樓台先得月」。

劉結一進一步指出，「希望全國台企聯團結廣大台商堅持一個中國原則、堅決反對『台獨』，共同推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程，共圓中華民族偉大復興的中國夢」。

在對現場逾百名台商會長喊話的同時，劉結一批評「當前台海形勢更加複雜嚴峻，民進黨當局拒不承認九二共識，放任、縱容去中國化、漸近台獨等，阻撓限制兩岸交流合作，極少數台獨分子蓄意製造兩岸對立、敵意，企圖推動獨立公投等等」。

他說，這些「圖謀」破壞台海地區和平穩定，隨著年底台灣九合一選舉的接近，此類「圖謀和行徑」還會變本加厲，「希望廣大台商朋友對此高度警惕、堅決反對」。

在離開會議地點時，台灣媒體提及台北市長柯文哲最近有關「兩岸一家親」說法的問題，劉結一並未評論，僅表示「兩岸的確是一家親」。

台商劉結一台獨

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