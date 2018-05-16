北京施壓GAP 陸委會：破壞全球自由價值

2018-05-16 19:35 中央社 台北16日電



Gap集團最近因為一款T恤印上未含台灣的中國地圖而道歉。 美聯社資料照片 分享 facebook 中國國台辦上午聲稱，在中國經營的外國企業應尊重「中國的主權和領土完整」。陸委會晚間回應，此舉干預其他國家與企業的自主權，企圖破壞全球民主自由的價值體系。

中國國台辦上午還宣稱「凡走過必留痕跡，台獨份子不要以為說過的話、做過的事可以船過水無痕」。陸委會晚間表示，一昧運用強權蠻力的恫嚇及分化統戰的伎倆，只會升高敵意螺旋。

陸委會指出，政府也會加強審查涉嫌嚴重違反、侵害人權的中國大陸官員來台。

Gap集團最近因為一款T恤印上未含台灣的中國地圖而道歉。中國務院台灣台灣事務辦公室發言人安峰山今天在例行記者會回應此事表示，在陸經營的外國企業「應當尊重中國的主權和領土完整」。

行政院大陸委員會晚間透過新聞參考資料表示，中共以霸道強制手段處理問題，缺乏對兩岸及國際現實應有的尊重，終將使兩岸關係漸行漸遠。這種背離台灣民意的威嚇行徑，無法改變中華民國是主權國家的事實。

此外，中國官媒新華社記者上午在國台辦記者會提問，日前傳出中國有關部門已著手收集「台獨份子名單」，將「依法予以懲戒」，甚至還要進行「全球通緝」。

安峰山除了未否認傳聞，還表示「凡走過必留痕跡，台獨份子不要以為說過的話、做過的事可以船過水無痕」；「頑固的台獨份子」必將受到人民的譴責和歷史的懲罰。

對此，陸委會強調「中華民國是主權國家，台灣是我們安身立命之所在，不容任何人詆毀」。兩岸唯有透過溝通化解分歧，方有助於兩岸關係健康發展。

陸委會也提到，保障、維護人權為政府一貫以來的政策立場，中國大陸官員如果曾有「涉嫌嚴重違反、侵害人權」等情形，來台恐引發台灣社會高度爭議，這種情形並非政府所樂見，為維護國家整體利益，並促進兩岸交流有序發展，政府均會綜合彙整各方訊息，並針對相關案件加強審查。