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相信法官專業卻不滿判決？民調解讀國民法官

港攝記北京獲釋 但被悔過

2018-05-16 15:07中央社 香港16日電

香港網路電視台Now TV駐北京攝影記者徐駿銘被逼寫悔過書和承認妨礙公務後，已經獲北京公安釋放。

官方香港電台發自北京的報導指出，今早被北京警員帶走的徐駿銘，中午被帶到和平里醫院驗傷，到場公安要求他寫悔過書，承認有過激行為等，才讓他離開。

報導表示，徐駿銘無奈簽了悔過書。

徐駿銘早上採訪北京律師的維權活動時被公安阻撓，彼此發生衝撞；徐駿銘其後被強行按倒在地並被扣上手扣帶走，期間他的頭部受傷流血。

事發後，Now TV對事件表示憤怒；港府也隨即聯絡大陸國務院港澳事務辦公室，要求協助處理。

北京公安香港

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