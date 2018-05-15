陸挺港當國際創科中心 財政經費跨境使用

2018-05-15 22:00 聯合報 記者 聯合報 記者 李春 ╱即時報導



大陸國家主席習近平支持香港成為國際創科中心，大陸科技部立即派官員到香港宣講創科合作新措施，包括讓中央財政經費跨境在香港使用。

專門到香港向業界說明的大陸科技部副部長黃衛說，這次支持香港成為國際創科中心的措施是一大突破，香港擁有眾多愛國愛港的優秀科技人才，支持香港成為國際科技中心是實現「一國兩制」應有之義。

北京宣布，循七個方向支持香港發展成國際創科中心，包括容許香港高等院校和科研機構申請國家科研項目撥款，獲批項目資金可以跨境在香港使用。

去年九月開始，已有十六個在香港的國家重點實驗室，以及六個科研項目獲得撥款，資金分批抵境。另外，香港在大陸內地的科研機構與內地機構將擁有同等地位，享有支援科技創新的進口稅優惠，目前十三家在大陸的香港科研機構，有十家獲得免稅資格。

香港特首林鄭月娥出席十五日在香港舉行的「內地與香港創科合作研討會」時表示，中央讓香港的大學及科研機構可以向「中央財政科技計畫」申請資金，跨境撥付到香港使用，顯示國家非常支持香港的創科發展，中央重視香港科研人才，計畫將有助大陸與香港加強科技合作，發揮兩地科技優勢。