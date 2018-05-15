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緬甸衝突砲火落入中國 傳共軍坦克開赴邊界

2018-05-15 20:49中央社 台北15日電

緬甸東北部日前爆發武裝衝突，砲彈落入中國雲南境內造成傷亡。中國網民今天貼出照片顯示，中共解放軍疑似派出坦克車前往中緬邊界一帶，並開闢臨時性質的野戰軍營供部隊駐紮。

但到目前為止，中共解放軍並未對這些照片的內容，以及是否增派部隊進駐中緬邊界，作任何說明。

暱稱「戰車LI」的中國網民今天中午在新浪微博貼出4張照片。其中2張顯示，數輛坦克車出現在中緬邊界一帶，其中大多數罩上了綠色帆布，有一輛則沒有罩上帆布，編號為175，一旁還有4名士兵在警戒。

但可能是因為畫面敏感，這張顯示出坦克車編號及士兵的照片，不久後就被更換為共軍野戰軍營的照片，使野戰軍營照片從一張增為2張，說明共軍似已加派兵力進駐中緬邊境地區。

另有一張照片，則是拍攝者搭乘的車輛，與一輛軍用大型吉普車在山路上會車的畫面。

緬甸軍警與少數民族武裝部隊12日在緬甸東北部靠中國邊境爆發武裝衝突。中國外交部發言人陸慷14日表示，衝突已有3枚火箭彈和一些流彈落入中國境內，且造成2名「中方在緬人員」身亡，300餘名緬甸民眾進入中國避戰。

中國駐緬甸大使館已對此向緬方提出嚴正交涉，要求衝突各方保持克制，立即停火。

緬甸解放軍中共

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