學者：中國發展航母志在遠洋 不會直接PK美國航母

2018-05-15 22:50 世界日報 中國新聞組╱北京15日電



中國大陸首艘國產航母日前正式「海試」，各方都在關注分析。北京大學海洋戰略中心執行主任胡波在中國新聞周刊刊文指出，發展航母是中國遠洋戰略一部分，而非為了增加與周邊國家或美國博弈較量的籌碼，並不是為了反擊美國介入台灣問題。

中新周刊刊登胡波文章「國產航母海試：中國航母志在遠洋，而非近海」指出，部分與中國存在海洋爭議的周邊國家擔心中國會在維權鬥爭中使用航母，事實上，解決與周邊國家的海洋爭端絕非中國發展航母的主要動機，中國奉行和平解決爭端的政策，而且即便中國決策者真有心使用武力或強制手段解決與日本及部分東南亞國家的海洋爭端，航母也非主要作戰平台。

文章說，當前，中國空軍和海軍航空兵裝備的主戰飛機，作戰半徑都在1500公里左右甚至以上，無論是釣魚島，還是南沙群島，均在中國龐大陸基戰鬥機群的有效半徑之內；導彈方面，中國對周邊國家形成壓倒性優勢；中國的潛艇也可有效牽制對手的水面艦艇；另外，中國水面艦艇的戰力和可用性也越來越強。「中國武器庫擁有如此多的選擇，何須勞煩航母？」此外，近海作戰非航母所長，用其解決近海海洋爭議性價比過低。

文章還說，對於台灣問題，在面對美軍航母打擊群可能介入方面，中國也不太可能以航母對航母。無論是就航母技術水準，還是作戰經驗來看，中國航母與美國航母依然存在相當大的差距，機械進行比較沒有太大的意義。因此，在相當長的時期內，中國航母的主要任務都不是為了直接PK美國航母。況且，在中國近海，中國的其他反干預力量已經足夠勝任針對美國航母的作戰任務。

文章指出，中國航母預計將主要承擔保護海上交通線、進行海軍外交、執行地區威懾和人道主義援助與災害救援四大任務。發展航母是中國遠洋戰略的一部分，中國毗鄰的西太平洋和北部印度洋才是中國航母有所作為的區域。中國航母可能還將繼續在南海和台海附近進行演習或訓練，但在這些區域進行戰備執勤的意義並不大。