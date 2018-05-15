學者：中國科技企業前進美國 中興通訊是風向球

2018-05-15 22:50 世界日報 特派員 世界日報 特派員 許惠敏 ╱華盛頓報導



微信，已成為中國、甚至全球華人最普及的通訊工具，中國政府的網路審查管控是否及於海外？華府智庫威爾遜中心14日舉行「美中數位經濟 : 機會、妥協和危險」論壇幾位學者都確定，但這是否違法？在目前網域國界與主權欠缺國際規範下，恐怕無法可管。

「因為時差，常常一早起來收微信已被審查掉一大半」，德州大學奧斯丁校區副教授陳文泓(WenHong Chen)說。微信在中國內地與海外華人移民圈子受歡迎，大家也已熟悉遊戲規則，多半會先行自我審查，但因為隱私侵犯與審查，微信難走上國際化。

陳文泓說，同樣地，美國蘋果公司在中國境內的雲端iCloud服務，在中國「網絡安全法」規範下也不得不低頭，中國地區的iCloud 業務只得轉交由合作夥伴負責。

「美國蘋果雲端難進入中國市場，中國也要自問，如騰訊、阿里巴巴如何取信於世界，擴大海外市場？」陳文泓說。

從臉書會員個資遭劍橋分析洩密，到中國啟動社會信用評分制，數位科技發展對隱私權的威脅，在各國都成為議題，陳文泓說，中國、美國政府高舉科技創新、經濟發展，對網路資安、隱私造成的威脅都是被動式「問題發生再來管理」。「科技發展太快，超乎所有人的想像，美、中都是該調整思路的時候了！」

因應數位經濟下的威脅，陳文泓和維吉尼亞大學副教授、基辛格美中研究中心研究員孔安怡(Aynne Kokas)都表示，歐盟在數位科技管理與預防，領先世界，這問題不是單一國家政府可以解決，除了向歐盟看齊，還必須多國一起合作。

「中國製造好萊塢」一書作者孔安怡說，研究中國數位經濟有三特質 : 堅守數位主權、金融數位化(如 :支付寶)及文化安全，中國的網路資安緊握社會主義核心價值，她也提到中國新進利用人工智能科技建立並啟動「社會信用系統」就是一例。

美國對ZTE(中興通訊)的制裁，以及去年以來美國國會、FBI對ZTE、華為的國安威脅，孔安怡說，美國與ZTE(中興通訊)的關係，對未來美中關係的發展、重塑具有重要意義，未來中企，尤其是科技前進美國的動向，ZTE也是值得關注的風向球。