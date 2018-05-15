中美貿易戰 打到哪了？

2018-05-15 22:47 世界日報 記者 世界日報 記者 馮克芸 ╱北京15日電



以下是中美兩國過去9個月以來，在貿易爭端上採取的行動：

2017/8/14，美國總統川普指示美國貿易代表署，依照1974年貿易法的「301條款」，判斷是否對中國涉嫌侵犯美國智慧財產權與強迫技術轉移，展開貿易調查。

2017/8/18，美國貿易代表署正式對中國涉嫌侵犯美國智財權展開調查。

2018/1/23，川普簽署法案，對進口太陽能電池與模組以及洗衣機課以重稅。此法2/7起實施，中國、南韓、台灣等亞洲國家所受影響最大。

2018/2/27，美國商務部確認中國鋁箔生產商獲得政府不公平補貼並在美國傾銷，將對中國產品課徵反傾銷和反補貼稅，課徵五年，實施日期尚未定。

2018/3/8，川普簽署命令，對進口鋼鐵課徵25%關稅，對進口鋁材課徵10%關稅，3/23起實施。川普6月前暫時豁免歐盟、加拿大、墨西哥的進口鋼鋁關稅，另豁免澳洲、南韓、巴西、阿根廷的鋼鋁關稅，但中國、日本及台灣未獲豁免。

2018/3/22，川普宣布「301調查」決定，針對中國「經濟侵略」簽署備忘錄，指示貿易代表署考慮對哪些中國輸美產品提高關稅，提高關稅的商品預估為500億美元。

2018/4/2，中國宣布對美國7類、128項進口商品加徵15%或25%的關稅，以平衡因美國對進口鋼鋁產品加徵關稅給中方帶來的損失，估計總額達30億美元。當天實施。

2018/4/3，美國貿易代表署公布研擬加徵25%關稅的商品建議清單，涵蓋約1300項商品、500億美元。在進一步進行預告、開放民眾評論及公聽會等程序後，貿易代表署將公布加徵關稅的最終商品清單；預計於5月中舉行公聽會。

2018/4/4，中國表示將對金額約500億美元的美國黃豆、汽車、化工品等106項商品，加徵25%關稅。實施時間視美方行動另行公布。

2018/4/6，川普指示貿易代表署，考慮額外再對1000億美元中國進口商品加徵關稅。

2018/4/16，美國商務部宣布，中國電信設備大廠中興通訊違反去年與美政府達成的協議，禁止美國企業未來7年向中興通訊出售零件，當天生效實施。中興4月17日在香港和深圳股市停牌。

2018/4/17，中國商務部初步裁定，美國進口高粱存在傾銷，決定實施臨時反傾銷措施：進口經營者在進口美國高粱時，需依據裁定所確定的各公司保證金比率，向中國海關提供相應的保證金，4/18起實施。

2018/5/13，川普推特發文表示，將與中國國家主席習近平共同合作，讓營運受嚴重影響的中興電訊盡速恢復營運，以免中國流失太多工作，川普還說，美國商務部已獲指示著手此事。