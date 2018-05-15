親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

台灣邦交再亮紅燈 美聯邦參議員：巴拉圭恐失守

中美關係迎新轉折？路透：鬆口救中興是川普讓步

2018-05-15 22:45世界日報 中國新聞組／北京15日電

BBC ：川普鬆口救中興 這事在中美關係中有多重要 美聯社
BBC ：川普鬆口救中興 這事在中美關係中有多重要 美聯社
分享
川普總統鬆口稱要幫助中興通訊盡快恢復業務之後，中方隨即宣布副總理劉鶴來美與美方就經貿進行新一輪磋商，為中美兩國貿易、外交關係走向帶來新的轉折。

BBC報導，川普此次對中興表態，引發兩極反應。中國外交部發言人陸慷表示「十分讚賞」美國的「積極表態」，環球時報評論稱這是「好決定」。

但美國國內出現強烈反對聲音。曾在歐巴馬政府以助理商務部長身分調查中興的凱文沃爾夫（Kevin Wolf）對金融時報表示，這一情形令他 「無言以對」，「從來沒有一個美國總統像這樣干預過一起執法事務。」

路透稱川普的做法是第二輪貿易談判前的一次「讓步」，會緩解全球最大兩個經濟體之間的緊張關係。紐約時報則稱，川普在會見金正恩前的「關鍵時刻」表示挽救中興，是釋放中美關係壓力之舉。

海外網刊登中國商務部國際貿易經濟合作研究院研究員梅新育長文指出，中美貿易爭端以來，川普總統「交易的藝術」一直伴隨左右。中美代表團在北京的第一輪磋商未能一次達成協議，近日川普在推特上暗示將對中興解禁，為第二輪磋商顯著改善了氛圍。

梅新育認為，川普自詡的「交易的藝術」，本質上就是一開始便漫天要價，企圖把談判對手推到懸崖邊，並力圖以各種方式加大力度恫嚇，特別是要表現出不可預測的行為方式，讓對手感到自己還可能踐踏一切既有共識祭出殺招，以求從精神上壓垮談判對手，為自己在談判中贏得最有利的條件，甚至予取予求。面對綜合國力與美國相差甚遠的談判對手時，川普式交易的藝術頗為見效，但問題是，這回他挑選的博弈對手是中國，

梅育新說，至於想打擊中興，美國也得付出代價。因為一紙禁令，中興美國供貨商在一夜之間喪失30%銷售市場，更重要的是，美國高技術部門商譽蒙受重創。不僅如此，中美這場交鋒已從起初的經貿爭端，發展成中美經濟政治實力的全面博弈。再說川普想退出伊朗核協議並達成自己期望的效果，同樣無法忽視中國的存在。

梅新育說，中美雙方合則兩利，鬥則兩傷，這次協商是一場硬仗，也可能是一場持久戰。

川普北京

相關新聞

陸挺港當國際創科中心 財政經費跨境使用

2018-05-15 22:00

美中再談判前夕 王岐山會美商領袖談經貿

2018-05-15 22:39

美專家：應終止中國對台切香腸做法

2018-05-15 15:11

學者：中國科技企業前進美國 中興通訊是風向球

2018-05-15 22:50

學者：中國發展航母志在遠洋 不會直接PK美國航母

2018-05-15 22:50

中美貿易戰 打到哪了？

2018-05-15 22:47

中央外事委首度開會 王岐山為成員排第3

2018-05-15 22:39

中興通訊被納入MSCI指數 美國禁售令出現轉機

2018-05-15 15:05

中美第2輪磋商將登場 分析稱貿易摩擦應可控

2018-05-15 14:12

臨北韓丹東房價漲不停 官方公布限制政策

2018-05-15 12:10

中國地圖沒台灣？Gap道歉並銷毀產品

2018-05-15 11:08

T恤印中國地圖少了台灣挨評 Gap道歉稱將「嚴格審查」

2018-05-15 10:55

陸克文分析：習近平世界觀中 台灣占何種位置？

2018-05-15 09:09

陸評論家投書BBC 促高官向公眾道歉

2018-05-15 00:44

習近平登權勢榜 陸媒先刊後刪

2018-05-15 00:44

傳北韓高官今密訪中國 北韓大使親接機

2018-05-14 20:07

洞悉中國系列(二)：第三波電子新浪潮 會為全球產業掀起巨浪？

2018-05-14 19:10

洞悉中國系列(一)：用三條鐵路「撬」開東南亞！中國「帶路」的外交經濟戰略

2018-05-14 19:06

中國將迎雙航母時代 專家：2028最少4艘航母服役

2018-05-14 17:30

中國國產航母艦長首曝光！他來自東海艦隊 外軍也稱讚

2018-05-14 17:29

首屆「一帶一路」上海論壇 14日登場

2018-05-14 17:08

大陸國務院副總理劉鶴15日將赴美 磋商中美貿易問題

2018-05-14 15:42

四川航空客機玻璃破裂 副機師被劃傷

2018-05-14 12:37

習近平登富比世權勢人物榜 中國網站刪報導

2018-05-14 12:13

劉鶴推遲訪美？外媒眾說紛紜

2018-05-13 23:59

大陸自製航母啟動海試 航艦研發團隊成軍

2018-05-13 23:51

共軍宣傳片 大秀新戰機

2018-05-13 23:51

憂貿易戰傷害性 專家稱北京邊談邊找出路

2018-05-13 19:38

劉鶴何時訪美再磋商 外媒眾說紛紜

2018-05-13 17:12

中國邁向「雙航母時代」 國產航母出港展開海試

2018-05-13 16:03

中興通訊：美國政府做出的銷售禁令處罰措施過重

2018-05-13 14:09

工程總指揮：大陸首艘國產航母 技術上位居世界前茅

2018-05-13 11:56

北韓棄核 炒房團砸9億搶購丹東新大樓

2018-05-13 10:38

大陸首艘國產航艦開始出海測試 哪些方面超越遼寧艦？

2018-05-13 10:20

大陸駐美大使崔天凱：中美應共同努力消除理解赤字

2018-05-13 10:01

共軍第一艘國產航艦 今清晨離開大連碼頭開始測試

2018-05-13 09:44
看更多

熱門文章

陸克文分析：習近平世界觀中 台灣占何種位置？

2018-05-15 09:09

中國地圖沒台灣？Gap道歉並銷毀產品

2018-05-15 11:08

大陸情侶火車上爭執 女脫褲狂嗆男友「你跪下來」

2018-05-15 16:30

陸學者：無大國合作 「一帶一路」風險中國難以承受

2018-05-15 00:58

孫女勸阿公不要插隊 竟換來一陣暴打

2018-05-15 10:30

特斯拉上海獨資設廠 准了

2018-05-15 01:49

美專家：應終止中國對台切香腸做法

2018-05-15 15:11

影／川航奇蹟迫降 副機師上衣、長褲都被撕碎

2018-05-15 12:34

川航高空爆玻璃 副機師半懸窗外

2018-05-15 00:44

姐弟戀差23歲怕被說閒話 女竟偽造身分證裝年輕

2018-05-15 15:40

世界首座高速鐵路懸索橋 五峰山長江大橋主塔封頂

2018-05-15 15:05

中興通訊被納入MSCI指數 美國禁售令出現轉機

2018-05-15 15:05

入摩效應 外資近兩月狂買A股

2018-05-15 01:49

習近平登權勢榜 陸媒先刊後刪

2018-05-15 00:44

廣西北海還灘於民 上千村民湧進海灘挖海鮮

2018-05-15 11:29

八券商評A股入摩：MSCI不是救世主

2018-05-15 15:30

陸評論家投書BBC 促高官向公眾道歉

2018-05-15 00:44

世界首例！ 中國國寶黑葉猴生龍鳳胎

2018-05-15 15:58

成都房市之亂 7萬人搶購1000間新屋

2018-05-15 13:28

貴州模式翻版 陳敏爾在重慶打造大數據

2018-05-15 19:57

復旦每學年學費6,500 人民幣 屬於全國高水準

2018-05-15 01:52

A股首波入摩名單 今揭曉

2018-05-15 01:49

T恤印中國地圖少了台灣挨評 Gap道歉稱將「嚴格審查」

2018-05-15 10:55

川航高空爆玻璃、副機長半懸窗外 幸機長應對得宜外媒讚

2018-05-15 15:57

上海計程車上開便利店 司機：每天可多賺便當錢

2018-05-15 11:08

特斯拉兩款主打車 有望在陸生產

2018-05-15 01:49

瀾滄江源頭 金錢豹「同框」城鎮

2018-05-15 02:15

外媒：中國2比特幣生產商計畫在港上市

2018-05-15 17:16

海口迎人才 發首批落戶「綠卡」

2018-05-15 02:15

中美第2輪磋商將登場 分析稱貿易摩擦應可控

2018-05-15 14:12

油氣進口雙創新高 官方報告揭秘中國能源胃口大

2018-05-15 17:43

騰訊明公布Q1財報 股價失守400元關口

2018-05-15 15:12

煤改氣以後 北京市PM2.5主要源自柴油車

2018-05-15 20:43

臨北韓丹東房價漲不停 官方公布限制政策

2018-05-15 12:10

海南全島 實施自貿試驗區試點政策

2018-05-15 02:15

中央外事委首度開會 王岐山為成員排第3

2018-05-15 22:39

大陸學者看貿易戰 中國會讓步

2018-05-15 01:25

美中再談判前夕 王岐山會美商領袖談經貿

2018-05-15 22:39

黃崖關長城 雲海縹緲

2018-05-15 02:15

習近平挺香港成為國際創科中心 資助跨境流動

2018-05-15 13:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top