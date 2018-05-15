中美關係迎新轉折？路透：鬆口救中興是川普讓步

2018-05-15 22:45 世界日報 中國新聞組／北京15日電



BBC ：川普鬆口救中興 這事在中美關係中有多重要 美聯社 分享 facebook 當川普總統鬆口稱要幫助中興通訊盡快恢復業務之後，中方隨即宣布副總理劉鶴來美與美方就經貿進行新一輪磋商，為中美兩國貿易、外交關係走向帶來新的轉折。

BBC報導，川普此次對中興表態，引發兩極反應。中國外交部發言人陸慷表示「十分讚賞」美國的「積極表態」，環球時報評論稱這是「好決定」。

但美國國內出現強烈反對聲音。曾在歐巴馬政府以助理商務部長身分調查中興的凱文沃爾夫（Kevin Wolf）對金融時報表示，這一情形令他 「無言以對」，「從來沒有一個美國總統像這樣干預過一起執法事務。」

路透稱川普的做法是第二輪貿易談判前的一次「讓步」，會緩解全球最大兩個經濟體之間的緊張關係。紐約時報則稱，川普在會見金正恩前的「關鍵時刻」表示挽救中興，是釋放中美關係壓力之舉。

海外網刊登中國商務部國際貿易經濟合作研究院研究員梅新育長文指出，中美貿易爭端以來，川普總統「交易的藝術」一直伴隨左右。中美代表團在北京的第一輪磋商未能一次達成協議，近日川普在推特上暗示將對中興解禁，為第二輪磋商顯著改善了氛圍。

梅新育認為，川普自詡的「交易的藝術」，本質上就是一開始便漫天要價，企圖把談判對手推到懸崖邊，並力圖以各種方式加大力度恫嚇，特別是要表現出不可預測的行為方式，讓對手感到自己還可能踐踏一切既有共識祭出殺招，以求從精神上壓垮談判對手，為自己在談判中贏得最有利的條件，甚至予取予求。面對綜合國力與美國相差甚遠的談判對手時，川普式交易的藝術頗為見效，但問題是，這回他挑選的博弈對手是中國，

梅育新說，至於想打擊中興，美國也得付出代價。因為一紙禁令，中興美國供貨商在一夜之間喪失30%銷售市場，更重要的是，美國高技術部門商譽蒙受重創。不僅如此，中美這場交鋒已從起初的經貿爭端，發展成中美經濟政治實力的全面博弈。再說川普想退出伊朗核協議並達成自己期望的效果，同樣無法忽視中國的存在。

梅新育說，中美雙方合則兩利，鬥則兩傷，這次協商是一場硬仗，也可能是一場持久戰。