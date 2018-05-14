陸學者：「一帶一路」風險多 需和大國合作

2018-05-14 18:34 中央社 上海14日電



中國提出「一帶一路」倡議，但美歐日等大國疑慮多。有大陸學者表示，如果中國不能和大國合作，一帶一路的風險就很難控制，而風險控制是這個倡議成功的關鍵。

復旦大學一帶一路與全球治理研究院常務副院長、上海社會科學院智庫研究中心理事長兼主任黃仁偉今天在一場論壇中，針對一帶一路的大國因素與風險控制發表演講。

他說，中國周邊的主要國家如俄羅斯、日本和印度，對於一帶一路都有「自己的乳酪被動了」的利益受侵犯感受；歐盟雖然支持亞投行，但對於中東歐國家和中國組成「16+1」的合作不高興；美國對於一帶一路的態度則基本是負面的，認為這遠不只是建設基礎設施，而是企圖改變國際秩序。

黃仁偉說，一帶一路如果不被國際接受的話，這項公共品就沒有意義。其他大國對此必須改變思維，而改變需要中國和其他國家雙向努力。

他認為，最主要需要改變的，是把一帶一路看作是歷史上的馬歇爾計畫，應讓大國了解「一帶一路不是政治標準的戰略，也不是建立盟國體系」。

但黃仁偉也說，有些中國國內學者也把中國在一帶一路與其他國家的關係，看成是「華夏朝貢體系」，這種觀點正是應該避免的。

此外，對於一帶一路建設引發非政府組織（NGO）擔憂及批評生態被破壞，中國政府也需要和沿線國家的NGO對話。他說，一帶一路充滿風險，包括經濟、反恐、非傳統安全領域等風險，必須和更多大國合作、真正互利。

中國國務院參事、人民大學教授時殷弘在演講中也表示，一帶一路不能長期都只由中國來倡議、提出具體設計和建議，其他合作國家的主動性很重要，且必須要有充分的國際協商。

由於中國最需要的技術掌握在西歐、美國和日本手中，時殷弘認為，在「向西看、向南看」推動一帶一路時，更要「向東看、向北看」，改變自身經濟政策爭取已開發國家投資，這和推進一帶一路一樣重要。

「一帶一路」指「絲綢之路經濟帶」和「21世紀海上絲綢之路」，由中國國家主席習近平2013年提出。

去年在北京舉行的一帶一路國際合作論壇高峰論壇一週年之際，首屆一帶一路上海論壇14、15日舉行，由上海社會科學院、中共中央對外聯絡部當代世界研究中心、香港貿易發展局共同主辦。