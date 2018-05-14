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四川航空客機玻璃破裂 副機師被劃傷

2018-05-14 12:37中央社 香港14日電

中國大陸四川航空公司一班客機今天發生事故，駕駛艙擋風玻璃破裂脫落，一名副機師的臉部被劃傷，但所有乘客安全。

中國民用航空西南地區管理局網站公布，事發時，川航3U8633航班正執行重慶至拉薩航班任務，在成都區域巡航階段，駕駛艙右座前擋風玻璃破裂脫落，機組實施緊急下降。

據公布，飛機於今早7時46分安全備降成都雙流機場，所有乘客平安落地。

備降期間，右座副駕駛臉部被劃傷，腰部扭傷，另有一名空服員在下降過程中受輕傷。

民航西南局、四川監管局人員已趕赴現場調查處理。

機師空服員機場

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