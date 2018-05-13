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憂貿易戰傷害性 專家稱北京邊談邊找出路

2018-05-13 19:38中央社 北京13日電

北京學者章立凡。 圖擷自新知沙龍
北京學者章立凡。 圖擷自新知沙龍
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中美預計本週在華盛頓繼續磋商兩國貿易爭端。大陸專家說，在與華府談判的同時，北京也在找出路，因為兩國若真的爆發貿易戰，對今後10年的中國高科技發展將產生制約作用。

美中兩國不久前先後宣布本週將在華府舉行貿易協商。雙方此前曾於本月3至4日在北京進行貿易談判，但兩國對於中國高科技發展藍圖的「中國製造2025」計畫分歧頗深。

有分析說，華府很有可能將中國補貼行為訴諸世界貿易組織（WTO）上訴機構，因此決定中美貿易戰下一步走勢的關鍵包括世貿組織將如何裁斷「中國製造2025」計畫是否違反補貼規定。

北京獨立學者章立凡表示，中美若爆發貿易戰，對今後10年中國高科技發展將產生制約；另一位學者鄧聿文說，中美貿易戰若開打，可能延後中國國家主席習近平在經濟改革上的步伐。

章立凡指出，北京對此「方寸比較亂」，在與美國協商之際，也一邊在找出路，尋求與其他國家合作。

法國國際廣播（RFI）日前引述報導，中國與英國晶片企業Arm達成在中國大陸成立合資企業的協議，開發在大陸的業務與技術研究。

中國外交部發言人耿爽上週表示，美國白宮公布中美將在華府繼續磋商經貿問題，「表達了美方希望就經貿問題與中方達成共識的願望。這是一個積極信號。」

據香港南華早報報導，負責與美國進行經貿談判的中國國務院副總理劉鶴將於15日率團赴美；但英國金融時報（FT）稍早前則表示，由於美國內部的分歧，劉鶴可能無法在本週內赴美。

北京英國
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