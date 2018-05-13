中國文攻武嚇續篇 推宣傳片誇稱軍機繞台

2018-05-13 19:24 中央社 台北13日電



中國對台文攻武嚇又出招。中共空軍今天發表新版宣傳片「中國空軍新航跡」，內容是殲20、蘇愷35、轟6K等軍機繞台飛行及巡航西太平洋的畫面，並聲稱中共空軍「維護國家主權」的意志能力。

11日，中共空軍同時派遣編隊，分別經巴士海峽及宮古海峽飛往西太平洋，並採取「雙向繞島」方式返回原駐地。官方報導稱，編隊中的蘇愷35首度與轟6K同飛，「實現『繞島巡航』模式新突破」。

中共空軍今天發表「中」片時宣稱，上述軍機反映了中共空軍「在『空天一體、攻防兼備』戰略目標引領下體系作戰能力的新提升，彰顯了空軍『維護國家主權和領土完整』的意志能力」。

中共空軍新聞發言人申進科更聲稱，「寶島在祖國懷中，祖國在我們心中」，中共空軍近日出動多型戰機雙向繞島巡航，「就像祖國母親緊緊地把寶島台灣擁抱在懷中」。中共空軍「有堅定的意志、充分的信心和足夠的能力，捍衛國家主權和領土完整」。

儘管如此，綜合中國官媒11日披露畫面，再對照中華民國國軍及日本航空自衛隊拍攝的畫面來看，中國官媒公布的畫面似有用舊畫面移花接木之嫌。

此外，根據中共空軍說法，蘇愷35雖與轟6K飛越巴士海峽進入菲律賓海，但實際上因油料問題，並未北上與轟6K完成繞島。