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工程總指揮：大陸首艘國產航母 技術上位居世界前茅

2018-05-13 11:56聯合報 記者杜宗熹╱即時報導

今天清晨，大陸首艘國產航空母艦，緩緩駛離位於中船重工大船集團位於大連的碼頭，將開展首次海上航行試驗。中船重工董事長、航母工程總指揮胡問鳴表示，新建的首艘國產航艦，將在遼寧艦的研製和使用基礎上更進一步，躋身世界先進航艦行列，同時，更將進一步完善大陸的航艦研發能力。

央視新聞客戶端報導，胡問鳴指出，目前世界各國裝備的航艦，主要分為大型、中型和輕型三類。大型航艦是以美國的尼米茲號，福特號為代表10萬噸級的核動力航艦。而法國的戴高樂號，俄羅斯的庫茲涅佐夫號，大陸的遼寧號以及新建的國產航艦，都屬於4-6萬噸級的中型航艦。

胡問鳴表示，在中型航艦裡，戴高樂號是核動力航艦，其他的都是常規動力，航艦在技術上處於前列。而這樣的自主設計和製造的能力，也為航艦未來建造性能更優，體量更大的航母打下了基礎。同時，通過首艘國產航艦的研發，大陸也建立起了一支航艦研發的人才隊伍。

胡問鳴還說，大陸現在已經有一隻研發設計建造的隊伍，已經歷練成軍，而且平均年齡在36歲。將來大陸想發展任何一型航艦，都已具備自主設計能力了。既然能發展任何航艦，那當然任何水面艦艇，大陸就會具備這樣的能力。

法國的戴高樂號航空母艦。擷取自央視
法國的戴高樂號航空母艦。擷取自央視
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今天清晨，我國首艘國產航母緩緩駛離位於中船重工大船集團的碼頭，將開展首次海上航行...
今天清晨，我國首艘國產航母緩緩駛離位於中船重工大船集團的碼頭，將開展首次海上航行試驗。擷取自央視
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中船重工董事長航空母艦工程總指揮胡問鳴。擷取自央視
中船重工董事長航空母艦工程總指揮胡問鳴。擷取自央視
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