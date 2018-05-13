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北韓棄核 炒房團砸9億搶購丹東新大樓

2018-05-13 10:38中央社 台北13日電

北韓宣布棄核改全力拚經濟，一江之隔的中國遼寧丹東房價應聲而起。陸港媒體報導，曾縱橫大陸房市的浙江炒房團「殺到」丹東，傳有人出價人民幣2億元（約新台幣9.5億元）收購整棟新大樓。

綜合香港明報和中國經營報報導，以4月20日北韓勞動黨中央委員會第7屆第3次全體會議（7屆三中全會）宣布「將集中一切力量搞經濟建設」為分水嶺，丹東原本多數滯銷的建案全面復甦，市區房價每平方公尺日均漲100元（約合每坪日均漲新台幣1500元），丹東新區更日均漲200至300元。

當地多名地產界人士表示，4月20日前丹東新區房價約為每平方公尺3000至4000元（每坪約新台幣4.7萬元至6.3萬元），現在達到6000至7000元，臨江房和學區房則需8000至9000元，幾乎漲一倍。

中國經營報報導，丹東市區一個高端樓盤的銷售人員本月初宣稱，建案價格為每平方公尺1.28萬元起，「現在浙江炒房團已經來到丹東，正在和老闆談整棟的3號樓，價格已經給到2億元。」

不過，明報報導，受惠於北韓概念，丹東房市曾有數次短期暴漲，但最終都歸於平靜。

2014年新鴨綠江大橋預計竣工通車前，丹東新區房價由2000多元升到5000元左右，但新橋遲遲難以通車，其後樓價不斷下跌。

有分析指出，本輪熱潮無形中幫上次的炒房客「解套」。

另外，遼寧省住房和城鄉建設廳副廳長早前已帶隊赴丹東督查房地產市場，預計即將公布限購令。多名專家呼籲，投資者應避免盲目跟風。

北韓房地產人民幣
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