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電信公司洩個資？他想辦499 卻發現前合約是別人

中共出招治理網企 300家稱貫徹習思想

2018-05-12 19:01中央社 台北12日電

中共治理網路企業又有新發展，首個由中國民間「自願結成」的網路聯合會近日成立，馬雲、馬化騰等網路大老均列名副會長，聯合會共有300組織加入，宣稱將認真學習貫徹習近平思想。

新華社報導，中國網絡社會組織聯合會9日在北京成立，前中央互聯網信息辦公室副主任任賢良任會長。美國之音指出，包括馬雲、馬化騰、李彥宏、劉強東在內的14名中國網路大老級人物都分配到副會長的頭銜。

這些在業界呼風喚雨的重量級人物，在中國網絡社會組織聯合會成立大會上，只能站在台上鼓掌、陪笑，聆聽中共官員講話。

新華社指出，聯合會首批會員單位共300家網路社會組織，包括全國性網路社會組織23家，地方網路社會組織277家。

中國網信網表示，中國網絡社會組織聯合會表示，將認真學習貫徹中共總書記習近平強國戰略思想和全國網絡安全和信息化工作會議精神，當好網路社會組織「堅持正確政治方向的引導者」。

中國網絡社會組織聯合會的成員還承諾，當好網路社會組織黨建工作的推動者。在中國共產黨的術語中，黨建包括各級黨組織的設立，以及黨員的招募和教育。

中國共產黨新聞網3月曾報導，中國的網路企業掀起「黨建潮」。百度、騰訊、阿里巴巴等中國網路龍頭企業10多年前就已相繼成立黨支部。

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