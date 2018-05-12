破格厚待！全程陪李克強參訪北海道 安倍還送機

2018-05-12 19:00 世界日報 記者 世界日報 記者 蔡佩芳 ╱東京12日電



李克強11日出席日中知事省長論壇，參訪豐田汽車。 美聯社 分享 facebook

中國國務院總理李克強11日結束訪日返中，日本首相安倍晉三全程陪同他在北海道的行程，更破例前往新千歲機場送機。

李克強11日出席日中知事省長論壇，參訪豐田汽車，中午在北海道惠庭市農場接受安倍午宴款待後，啟程返國，結束四天的訪日行程。

日本媒體報導，北海道行程是出於中方的強烈期望，考察豐田汽車北海道工廠也是中方主動提出。該工廠展示全自動駕駛的EV樣車「e-Palette概念車」和燃料電池車「MIRAI」，由於中方將加快普及EV列為方針，為推動經濟的結構性改革，李克強十分重視企業技術創新能力。

午宴過後，李克強與安倍也視察了該農場符合自然生態的栽種番茄。李克強提出加強中日在農業領域合作的意願，安倍則希望日本農產品輸中的限制早日放寬，雙方以北海道為舞台展開農業交流對話。

共同社指出，在新千歲機場，安倍事先趕到停機坪，在鋪好的紅地毯旁等候。李克強抵達後，他走到舷梯邊與其握手。日本政府消息人士指出：「考慮到李克強位列國家主席習近平之後，這算是破格厚待。」

共同社分析，在展現壓倒性國力的中國面前，安倍正把外交重心從力爭與歐美各國構築「中國包圍網」的強硬路線轉向優先顧及中國的融合路線。

李克強10日在東京與安倍晉三共同出席中日和平友好條約締結40周年紀念活動演講時說，中日關係改善和發展面臨新的機遇。雙方應積極有為，不斷推出改善發展兩國關係新舉措，增強兩國人民和國際社會對中日關係的良好預期和信心。

新華社報導，李克強表示，40年來中日關係走過了一段不平凡的歷程，有纍纍碩果，又有風雨曲折。訪日期間，他與日方領導人在回顧總結過去經驗基礎上，推動中日關係重回正常軌道。

安倍晉三在致辭中表示，40年前，兩國老一輩政治家展現出遠見和智慧，締結日中和平友好條約，其中第一條就是發展兩國間持久的和平友好關係。條約像指南針一樣，引領雙方克服各種困難，不斷前行。李克強總理此訪實現了兩國關係重回正常軌道，在新的起點再次起航。在日中關係重新揚帆起航時，雙方有責任把競爭轉為協調，從今天開始進入協調的時代。只要雙方攜手共進，就沒有克服不了的困難。