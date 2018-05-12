李克強訪日 中日確認將促進「草根交流」

2018-05-12 18:52 世界日報 中國新聞組╱北京12日電



11日上午，大陸總理李克強在日本首相安倍晉三陪同下，來到位於北海道苫小牧市的豐田汽車北海道廠區參觀考察。 新華社 分享 facebook

中國國務院總理李克強昨訪問北海道及參觀豐田汽車廠，期待日本企業到中國投資，他和四川、河北、遼寧等省長出席「中日省長知事論壇」，會上兩國確認將促進「草根」交流。

共同社報導，札幌昨舉行「第三屆中日省長知事論壇」，李克強表示，9日與日本首相安倍晉三會談時達成技術創新、金融投資等共識，關於少子老齡化對策，李克強期待地表示日本有著非常先進的機器人技術，歡迎日本企業到中國投資，強調兩個經濟大國合作將成為更強而有力的增長引擎。

安倍在會上用中文問候稱「大家好」，營造出友好氛圍。他指出，「去年有多達730萬人次的中國遊客訪日，北海道是人氣特別高的目的地」，對李克強來到北海道表示歡迎。

安倍表示，可結合日本醫療護理經驗與中國無人機技術，提高人口稀疏地區的醫療護理服務。安倍指出，雙方可以互相借鑑經驗，研究有利振興地方經濟、旅遊的政策。

日本北海道、岩手、富山、靜岡等知事及四川、河北、遼寧省長亦有參加論壇，雙方確認促進兩國草根層面交流。

會議由日本全國知事會等主辦。知事會會長、埼玉縣知事上田清司致辭時表示：「希望日中透過地方交流不斷增進友誼，在更大的世界發揮作用。」中國人民對外友好協會會長李小林表示，希望透過論壇發展和平友好關係。