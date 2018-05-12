親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

電信公司洩個資？他想辦499 卻發現前合約是別人

避開加徵關稅聽證會？ 劉鶴訪美行程恐推遲

2018-05-12 18:48世界日報 中國新聞組╱北京12日電

白宮宣布劉鶴將訪美談判，大陸外交部表示「是積極的信號」，然而有報導指出，由於美國...
白宮宣布劉鶴將訪美談判，大陸外交部表示「是積極的信號」，然而有報導指出，由於美國總統川普政府內部分歧不斷，劉鶴此行或會推遲。 中央社
分享

中美貿易戰陰霾壟罩，兩國官員積極斡旋，中國國務院副總理劉鶴或於下周率團訪問華盛頓，然而有報導指出，由於美國總統川普政府內部分歧不斷，劉鶴此行或會推遲。另外，中國商務部副部長王受文已抵達華府作預備磋商，其結果也可能會影響劉鶴的行程。

英國金融時報中文網報導，據了解談判計畫的人士透露，由於川普政府內部的分歧不斷，以及預備談判尚未完成，劉鶴下周前往華盛頓參加第二輪中美貿易談判的行程也許會被推遲。

報導稱，有更多跡象表明，美國商界對川普政府對中國出口產品加徵關稅、可能由此引發貿易戰的前景越來越感到不安。

美國白宮7日宣布，受中國國家主席習近平信任的經濟顧問劉鶴將於下周訪問華盛頓，就本月初在北京舉行的第一輪談判採取後續行動。但美中兩國官員都未透露劉鶴將於何時訪美。

據報導，三位知情人士透露，中國商務部高級官員王受文已於10日抵達華盛頓，進行預備談判，屆時可能會重點討論北京方面能採取何種措施降低3370億美元的美國對華貿易逆差。

報導指出，整個周末，預計王受文都將在與美國官員進行討論，以確定劉鶴是否會落實他的訪美行程。

報導還稱，有消息人士指出，劉鶴訪美可能會推遲到5月21日，以免與一場有關川普對價值500億美元的中國工業出口加徵關稅的公開聽證會發生重疊。聽證會定於下周初舉行。「這將是一種亂鬨哄的熱鬧場面，」他說，「（劉鶴）不會想在那一切沒結束時到達美國。」

今年3月初，在劉鶴與美國高官會談的同一天，美國白宮宣布對進口鋼鐵和鋁材加徵關稅，令他感到難堪。

除此之外，多維新聞評論指出，中美貿易談判不太順利，讓才剛走上「前台」的劉鶴倍感壓力。中美雙方談判團隊風格迥異，一個表現出明顯的進攻性，一個則採取防禦姿態，美國經貿談判大張聲勢，讓劉鶴能否「以柔克剛」度過危機成為關注焦點。

美中關係貿易戰
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

破格厚待！全程陪李克強參訪北海道 安倍還送機

2018-05-12 19:00

李克強訪日 中日確認將促進「草根交流」

2018-05-12 18:52

陸軍機雙向繞台 港專家認戰略意圖明顯

2018-05-12 15:53

李克強在北海道考察豐田工廠 關心日本電動汽車技術

2018-05-12 14:36

滴滴空姐命案偵破！撈獲遺體 DNA證實為嫌犯

2018-05-12 13:18

安倍陪李克強訪問北海道 日媒：日本不參加對中包圍網

2018-05-12 13:09

女網友爆料：在滴滴被司機標注美女 客服卻刪不了

2018-05-12 11:09

空姐搭車遇害案進展 警方發現疑似嫌犯屍體

2018-05-12 09:44

李克強訪日 安倍破例送機

2018-05-12 00:15

香港公民黨主席：蔡政府應多支持香港

2018-05-12 00:15

雙城論壇 海協會：盼在正確基礎上持續

2018-05-11 23:53

共機繞台 蘇-35首出動

2018-05-11 23:42

轟6K繞台 我空軍全都錄

2018-05-11 23:37

影／示軟？金與正跟習近平握手 兩次90度鞠躬

2018-05-11 22:59

關係回溫 高麗航空傳計畫開闢平壤飛成都航線

2018-05-11 20:40

共軍雙戰區軍機繞台 學者：對台部署整合

2018-05-11 20:32

共機飛越宮古海峽 日本推測有2架戰機

2018-05-11 20:26

回應川金會 北京：期待取得積極成果

2018-05-11 20:05

結束訪日 李克強盼中日關係重回正軌

2018-05-11 20:03

真理標準討論40週年 專家嘆「兩個凡是」又回頭

2018-05-11 19:44

孔子學院輸出銳實力 美議員致函要求討論六四

2018-05-11 19:17

蘇愷35可同時追蹤30目標 美媒：將成台灣惡夢

2018-05-11 15:59

共軍再度同時穿越島鏈 Su-35首飛巴士海峽

2018-05-11 15:42

中共空軍雙向繞島巡航 蘇35首飛巴士海峽

2018-05-11 14:13

共軍航空兵雙向繞飛台灣巡航 蘇愷35首飛巴士海峽

2018-05-11 14:05

撰文掀真理標準大討論 胡福明：要破兩個凡是

2018-05-11 12:01

又喊坐下來談 大陸官媒痛批：蔡英文你好意思嗎？

2018-05-11 10:49

改革開放吹號角 中共真理標準大討論40週年

2018-05-11 09:46

天主教媒體：中梵對話目前進展不大

2018-05-11 09:25

香港公民黨主席梁家傑 籲蔡政府發聲支持香港

2018-05-11 09:22

海峽論壇10周年 習近平將與會？

2018-05-11 00:10

曾永權率團赴陸參加海峽論壇 已向府提申請

2018-05-11 00:08

李克強訪日 盼日企挺「一帶一路」

2018-05-11 00:01

陸自製航母今海試

2018-05-10 23:59

陸是否南海部署飛彈 專家：取決安全形勢評估

2018-05-10 20:59

李克強首訪日本：中日關係推回正軌

2018-05-10 20:45

北韓發表紀錄片 金與正彎腰90度與習近平握手

2018-05-10 18:12

怎看柯文哲道歉？國台辦：血脈相連自然是兩岸一家親

2018-05-10 17:33

受賄4000萬 中國全國政協「大管家」認罪

2018-05-10 15:48
看更多

熱門文章

滴滴空姐命案偵破！撈獲遺體 DNA證實為嫌犯

2018-05-12 13:18

女網友爆料：在滴滴被司機標注美女 客服卻刪不了

2018-05-12 11:09

安倍陪李克強訪問北海道 日媒：日本不參加對中包圍網

2018-05-12 13:09

共軍雙戰區軍機繞台 學者：對台部署整合

2018-05-11 20:32

李克強訪日 安倍破例送機

2018-05-12 00:15

楊振寧攜翁帆推新書「晨曦集」 百歲要出「天大亮集」

2018-05-11 19:45

空姐搭車遇害案進展 警方發現疑似嫌犯屍體

2018-05-12 09:44

愛國主義蔓延 美國陸生用嘻哈反嗆華裔教授

2018-05-11 20:35

陸軍機雙向繞台 港專家認戰略意圖明顯

2018-05-12 15:53

共機繞台 蘇-35首出動

2018-05-11 23:42

影／示軟？金與正跟習近平握手 兩次90度鞠躬

2018-05-11 22:59

共機飛越宮古海峽 日本推測有2架戰機

2018-05-11 20:26

中國研製飛機「3兄弟」 從跟跑到並跑世界

2018-05-11 22:29

真理標準討論40週年 專家嘆「兩個凡是」又回頭

2018-05-11 19:44

去中國旅行用滴滴叫車 選專車較有保障

2018-05-11 22:31

FII挑戰A股最大科技股 未來市值上看人民幣5,000億元

2018-05-12 17:17

陸監察委第一張通緝令 要抓大學校長

2018-05-12 13:11

陸媒：富士康上市募資規模恐遭縮水

2018-05-12 14:24

香港公民黨主席：蔡政府應多支持香港

2018-05-12 00:15

轟6K繞台 我空軍全都錄

2018-05-11 23:37

大陸批准富士康工業互聯網IPO申請 未公佈融資規模

2018-05-12 10:01

廣東江門至茂名高鐵7月前開通 廣州到湛江3.5小時

2018-05-12 10:28

入摩效應 陸MSCI標的股湧錢潮

2018-05-12 00:04

李克強在北海道考察豐田工廠 關心日本電動汽車技術

2018-05-12 14:36

雙城論壇 海協會：盼在正確基礎上持續

2018-05-11 23:53

關係回溫 高麗航空傳計畫開闢平壤飛成都航線

2018-05-11 20:40

上海統戰部長 調任江西常委

2018-05-12 00:12

四川大震十年了 你在家就在

2018-05-12 00:10

香江風情／李嘉誠的第三子

2018-05-11 23:45

結束訪日 李克強盼中日關係重回正軌

2018-05-11 20:03

格力集團要收購長園

2018-05-12 00:05

滴滴順風車隱私風險 司機可知乘客容貌

2018-05-12 18:57

親歷者看川震 台灣讓大陸NGO少走彎路

2018-05-12 11:16

影／黑龍江女不滿被性騷 帶人毆打郵政局長

2018-05-11 22:38

賈躍亭旗下FF在廣州成立銷售公司 稱將全面登陸

2018-05-12 16:35

陸警阻撓紀念川震 成都牧師及教友被強行帶走

2018-05-12 12:33

汶川地震10年 爭議與影響一次看懂

2018-05-12 09:47

貴州茅台太搶手 京東真酒被掉包

2018-05-11 20:45

衣櫃藏屍案 兇嫌無悔意囚終身

2018-05-12 15:57

吉利旗下富豪 香港瑞典上市

2018-05-12 00:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top