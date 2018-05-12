避開加徵關稅聽證會？ 劉鶴訪美行程恐推遲

2018-05-12 18:48 世界日報 中國新聞組╱北京12日電



白宮宣布劉鶴將訪美談判，大陸外交部表示「是積極的信號」，然而有報導指出，由於美國總統川普政府內部分歧不斷，劉鶴此行或會推遲。 中央社 分享 facebook

中美貿易戰陰霾壟罩，兩國官員積極斡旋，中國國務院副總理劉鶴或於下周率團訪問華盛頓，然而有報導指出，由於美國總統川普政府內部分歧不斷，劉鶴此行或會推遲。另外，中國商務部副部長王受文已抵達華府作預備磋商，其結果也可能會影響劉鶴的行程。

英國金融時報中文網報導，據了解談判計畫的人士透露，由於川普政府內部的分歧不斷，以及預備談判尚未完成，劉鶴下周前往華盛頓參加第二輪中美貿易談判的行程也許會被推遲。

報導稱，有更多跡象表明，美國商界對川普政府對中國出口產品加徵關稅、可能由此引發貿易戰的前景越來越感到不安。

美國白宮7日宣布，受中國國家主席習近平信任的經濟顧問劉鶴將於下周訪問華盛頓，就本月初在北京舉行的第一輪談判採取後續行動。但美中兩國官員都未透露劉鶴將於何時訪美。

據報導，三位知情人士透露，中國商務部高級官員王受文已於10日抵達華盛頓，進行預備談判，屆時可能會重點討論北京方面能採取何種措施降低3370億美元的美國對華貿易逆差。

報導指出，整個周末，預計王受文都將在與美國官員進行討論，以確定劉鶴是否會落實他的訪美行程。

報導還稱，有消息人士指出，劉鶴訪美可能會推遲到5月21日，以免與一場有關川普對價值500億美元的中國工業出口加徵關稅的公開聽證會發生重疊。聽證會定於下周初舉行。「這將是一種亂鬨哄的熱鬧場面，」他說，「（劉鶴）不會想在那一切沒結束時到達美國。」

今年3月初，在劉鶴與美國高官會談的同一天，美國白宮宣布對進口鋼鐵和鋁材加徵關稅，令他感到難堪。

除此之外，多維新聞評論指出，中美貿易談判不太順利，讓才剛走上「前台」的劉鶴倍感壓力。中美雙方談判團隊風格迥異，一個表現出明顯的進攻性，一個則採取防禦姿態，美國經貿談判大張聲勢，讓劉鶴能否「以柔克剛」度過危機成為關注焦點。