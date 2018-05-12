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習近平：汶川地震災後重建取得舉世矚目成就

2018-05-12 15:58中央社 台北12日電

中國國家主席習近平今天表示，今年是汶川地震10周年，「在中國共產黨堅強領導下，汶川地震災區恢復重建工作取得舉世矚目成就，為國際社會開展災後恢復重建提供了有益經驗和啟示。」

新華社報導，「汶川地震十周年國際研討會暨第四屆大陸地震國際研討會」12日在四川省成都市開幕，習近平向會議致信作以上表示。

習近平強調，人類對自然規律的認知沒有止境，防災減災、抗災救災是人類生存發展的永恆課題。科學認識致災規律，有效減輕災害風險，實現人與自然和諧共處，需要國際社會共同努力。

他表示，中國將堅持以人民為中心的發展理念，堅持以防為主、防災抗災救災相結合，全面提升綜合防災能力，為人民生命財產安全提供堅實保障。

今天是汶川地震10周年紀念日，中國官媒紛紛推出正面報導，讚揚汶川災後重建的成就，但對於10年前這場災難所震出的種種問題，以及重建引發的諸多弊端，陸媒隻字未提。

中共黨媒人民日報頭版今天刊發「把家園建設得更加美好－以習近平同志為核心的黨中央關心汶川特大地震災後恢復重建發展紀實」的報導，細述習近平上任以來領導災後重建與災民脫貧的故事與成就。

其中一段報導稱，「汶川映秀鎮漩口中學遺址，2018年2月，習近平總書記來到這裡，向汶川特大地震罹難同胞和在抗震救災中捐軀的英雄敬獻花籃，並三鞠躬。『一定要把地震遺址保護好，使其成為重要的愛國主義教育基地。』他叮囑道。」

地震習近平遺址
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