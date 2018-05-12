陸軍機雙向繞台 港專家認戰略意圖明顯

2018-05-12 15:53 中央社 香港12日電



中共空軍昨放言出動轟炸機、偵察機「雙向繞飛台島巡航」，蘇-35戰機首次與轟-6K戰機編隊飛越巴士海峽。我空軍不但升空監控，還首度公布監控掛載飛彈轟-6K的動態影像，反將共機一軍。 國防部提供 分享 facebook

中國大陸解放軍昨天首次出動蘇35戰機繞著台灣飛行，有專家說，蘇35可對地精準打擊，其背後傳達的戰略意圖明顯。

解放軍空軍新聞發言人發布，大陸空軍於11日組織東部、南部戰區空軍協同行動，出動轟炸機、偵察機雙向繞飛台島巡航。

公布指出，蘇35戰機首次與轟6K戰機編隊飛越巴士海峽，實現了繞島巡航模式的新突破，彰顯了空軍體系作戰能力的新提升。

據公布，參與這次協同行動的有轟6K、空警2000預警機、蘇35和殲11戰機。

翻查資料，殲35為單座雙發、超機動性多用途戰機，在世代上屬於3代半（西方標準）。

外界自2015年底就傳出大陸和俄羅斯簽定購買蘇35，數量有24架，並自2016年底陸續交付。截至2017年底，大陸可能至少擁有14架蘇35。

今年初，蘇35戰機曾飛赴南海參加聯合戰鬥巡航任務，當時有專家說，大陸把蘇35部署在南部戰區，主要是壓制越南的蘇30。

對於蘇35首次參與繞台飛行，香港軍事專家梁國樑今天向中央社記者說，從解放軍空軍的公布來看，轟6K具備遠端對海和對地攻擊能力。

此前有大陸媒體報導，轟6K曾掛載鷹擊12 重型超音速巡航飛彈，在2000公里之內可打擊艦隻。同時，它也掛載了老式的鷹擊83K高亞音速反艦飛彈。

去年底，媒體又猜測，轟6K的改進型轟6N可掛載新型空射彈道飛彈，又可掛載長劍20巡航飛彈。

從轟6K的性能看，它可以打擊前來支援的美國軍艦。

就蘇35而言，梁國樑說，大陸許多年前就希望引進蘇35，但當時俄羅斯不賣，於是大陸方面自行研製與其性能相當的殲16，兩者同為重型多用途戰機。

據分析，殲16與蘇35既可空戰，也可以對海、對地進行精準打擊。這次殲11和蘇35一同飛行，前者護航性質大，後者則是對海和對地進行精準打擊。

大陸媒體早前報導，殲16部署在東部戰區，且已成立一個殲16戰機旅，其前身為王海大隊，針對台灣的目的明顯。

殲16可以利用超遠程空空飛彈對付預警機和電子偵察機等，同時可以對海和對地進行精確打擊，對美國預警構成威脅，對台戰略意圖也明顯。

梁國樑說，1996年台海危機爆發時，大陸方面對台的主要威脅來自飛彈，到了今天，其對台威脅同時來自陸海空一體。