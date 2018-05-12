滴滴空姐命案偵破！撈獲遺體 DNA證實為嫌犯

2018-05-12 13:18 世界日報 中國新聞組╱北京12日電



鄭州當地救援隊配合警方11日下午在相關區域搜索打撈。圖為打撈現場。擷取自環球網 分享 facebook 滴滴司機殺害空姐案告破！鄭州市公安局官方微博12日上午公布，早前在河南省鄭州市西三環附近一河渠內打撈出一具疑似嫌犯遺體，經DNA檢測確認為殺害李姓空姐的劉姓嫌犯。此外，滴滴公司11日針對該案宣布，「順風車」平台業務全國停業整改一周。

北京青年報報導，5月6日凌晨，河南李姓空姐搭乘順風車途中不幸遇害，劉姓順風車司機被指有重大作案嫌疑。網稱劉嫌案後跳河，11日下午，鄭州當地救援隊配合警方在相關區域搜索打撈。

北京時間報導，在劉姓嫌犯跳河的地方，警方也打撈出一把刀斧，但不確定是否為作案凶器。

至12日上午，鄭州公安官方微博宣布，警方已對打撈出的遺體DNA樣本完成鑑定，稱與此前在案發現場搜集的劉嫌DNA樣本分型一致，可以確認，此次打撈出的屍體確為殺害李姓空姐的劉姓嫌犯。鄭州公安並稱，該案件至此告破。

事件在網上發酵多日，網上聲音質疑，滴滴公司責任重大。有網友批「滴滴不對在職員工做調查，一張身分證就能註冊，不考慮乘客安全問題，出了事除非上了網上曝光，不然根本破不了案」。

香港文匯報指出，順風車是滴滴公司提供的網約車服務類型之一。

對此，滴滴公司表示，在針對河南鄭州順風車案的自查中發現，劉嫌為違規借用其父順風車帳號接單。同時，原有的夜間安全保障機制不合理，導致在該訂單中針對夜間的人臉識別機制沒有被觸發。且劉嫌疑在案發前，曾有一宗言語性騷擾被投訴紀錄，客服五次通話聯繫不上劉嫌。但另有報導稱，劉父直指他本人未註冊過滴滴順風車帳號。

鑑於以上問題，滴滴公司決定即日起作自查整改措施，停業自查整改一周；其他平台業務對全量司機全面審查，用一切手段清理平台上可能的人車不符情況；運營及客服體系全面整改。同時，滴滴公司稱再次向受害者家人及公眾道歉。