安倍陪李克強訪問北海道 日媒：日本不參加對中包圍網

2018-05-12 13:09 聯合報 記者 聯合報 記者 杜宗熹 ╱即時報導



11日上午，大陸總理李克強在日本首相安倍晉三陪同下，來到位於北海道苫小牧市的豐田汽車北海道廠區參觀考察。 新華社 分享 facebook 日本首相安倍晉三，昨日在日本北海道熱情款待了來訪的大陸總理李克強。他不僅陪同李克強出席地方政府領導人會議和考察工廠，還主辦午餐會，凸顯改善中日關係的積極意願。安倍最後還在機場為李克強送行。在展現壓倒性國力的大陸面前，安倍正把外交重心從力爭與歐美各國構築「中國包圍網」的強硬路線，轉向優先顧及大陸的融合路線。

日本共同社報導，昨日上午，「日中知事省長論壇」在日本北海道札幌市的賓館舉行。安倍在李克強和日中地方政府代表出席的該會議上，用中文問候稱「大家好」，營造出友好氛圍。他指出，「去年有多達730萬人次的中國遊客訪日，北海道是人氣特別高的目的地」，對李克強來到北海道表示歡迎。

會議後，安倍還同行前往位於苫小牧市的豐田汽車公司相關零組件工廠考察。他一路緊隨聽取工廠相關人員介紹的李克強。午餐時，安倍邀請李克強前往綠色環繞的惠庭市的餐館，以使用當地食材的菜餚等進行了款待。

最後在札幌新千歲機場，安倍事先趕到停機坪，在鋪好的紅地毯旁等候。李克強抵達後，他走到舷梯邊與其握手。日本政府消息人士指出：「考慮到李克強位列國家主席習近平之後，這算是破格厚待」。

外交消息人士透露，李克強出席論壇並考察工廠的方案由中方提出。中國政府相關人士今春向日方進行了說明，安倍接報後便決意陪同李克強前往。在東京出席日中韓首腦會談後，李克強於10日抵達北海道。由於安倍也在同一天抵達北海道，兩人在同一地點共同度過了兩天一夜。

分析認為，改走融合路線的安倍，在言行中表露出這樣一種對局勢的認識，即日本在經濟和安全領域，都無法與逐步發展的中國相抗衡。認為日本應在被強壓下去之前，根據國力差距摸索新時代的日中關係，這一呼聲在參與對華政策的相關人士當中依然強烈。

安倍在10日於東京舉行的李克強歡迎招待會上的發言，似乎也印證了這一看法，他表示：「從競爭到協調。日中關係今天進入了協調時代」。

日本官房長官菅義偉也在11日的記者會上強調稱：「希望從大局觀點出發，發展友好合作關係，推動關係進入新的階段」。