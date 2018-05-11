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共軍雙戰區軍機繞台 學者：對台部署整合

2018-05-11 20:32中央社 台北11日電

中共解放軍今天組織東部、南部戰區空軍轟炸機、偵察機雙向「繞飛台島巡航」。學者林穎佑分析，這次加入南部戰區協同行動，顯示共軍對台軍事部署有東、南整合跡象。

對於中共一改「繞島巡航」說法，點名「繞飛台島巡航」，林穎佑則認為，這是為了凸顯今天的軍事行動就是針對台灣。

中共解放軍空軍11日在官方微博公告，當天組織東部、南部戰區空軍協同行動，出動轟炸機、偵察機雙向「繞飛台島巡航」。蘇35戰機還首次與轟6K戰機編隊飛越巴士海峽。

國立中正大學戰略暨國際事務研究所助理教授林穎佑今天傍晚接受中央社記者訪問時指出，外界一般認為，中共對台軍事部署多在東部戰區，這次讓東部、南部戰區空軍協同行動，顯示中共對台軍事部署有跨戰區整合。

台美國防產業論壇昨天在高雄登場。美國聯邦眾議院軍事委員會隨即於美東時間10日通過2019財政年度國防授權法草案。這項草案明確指明，美國國防部長應與相對應的台灣部門協商，全面評估台灣軍力，並提交建議報告。

林穎佑指出，台美近期綿密軍事合作行動可能就是觸動陸方刻意點名「繞飛台島」的主因。另外，緊接而來的漢光演習也促使中共必須做出表態，強調「繞飛台島」便是「宣示」的方式之一。

中共於2016年底陸續接收購自俄羅斯的蘇35戰機，部署在南部戰區空軍第二殲擊師第6團，駐地廣東省湛江市遂溪縣。先前蘇35曾赴南海進行聯合戰鬥巡航任務，今天則首次護航轟6K戰略轟炸機前出巴士海峽。

林穎佑認為，出動蘇35更是為了搭配轟6K等舊款戰機測試整合。他指出，這次蘇35是否跟著全程繞台，將是觀察中共是否掌握這款戰機技術的指標之一。

中共解放軍今天組織東部、南部戰區空軍轟炸機、偵察機雙向「繞飛台島巡航」。 翻攝空...
中共解放軍今天組織東部、南部戰區空軍轟炸機、偵察機雙向「繞飛台島巡航」。 翻攝空軍影片
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中共解放軍今天組織東部、南部戰區空軍轟炸機、偵察機雙向「繞飛台島巡航」。 翻攝空...
中共解放軍今天組織東部、南部戰區空軍轟炸機、偵察機雙向「繞飛台島巡航」。 翻攝空軍影片
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中共空軍戰機
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