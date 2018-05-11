影／示軟？金與正跟習近平握手 兩次90度鞠躬

2018-05-11 22:59 世界日報 中國新聞組╱北京11日電



資料來源：YouTube

北韓領導人金正恩日前訪問中國大連後，北韓官媒9日播出全長27分鐘的紀錄片，詳細介紹金正恩的訪問全過程。片中，金正恩胞妹金與正兩度近90度鞠躬與中共總書記習近平握手，引起討論。

金正恩短短40多天內二度訪問中國，事後均由北韓中央電視台製作長篇紀錄片，且均由北韓資深主播李春姬配音。不少中國網民看過之後表示，北韓的紀錄片拍得比央視好得多，甚至有人說，這些紀錄片把北京和大連「都拍得好美」。

北韓中央電視台9日晚間播出的這部長篇紀錄片，從金正恩的專機從平壤起飛介紹起，甚至還從僚機上遠距離拍攝專機，並預先在大連機場拍攝專機降落。在畫面中，還能看到停機坪上已停放著北韓的僚機，代表已有隨從人員先行搭機抵達。

根據畫面，中共中央政治局常委王滬寧、對外聯絡部長宋濤及地方官員，都前往大連機場迎接及送別金正恩。而中國國務委員兼外交部長王毅則前往迎接。

在紀錄片中，金正恩抵達大連後，在沿途全面淨空、路邊崗哨密布的情況下先前往賓館，換上白色襯衫在賓館的庭園裡散步。隨後，金正恩邊拿著菸、邊端詳著賓館牆上的舊照，畫面是他的祖父金日成與中共已故領導人鄧小平、胡耀邦會晤。

與金正恩3月底訪問北京時一樣，這部紀錄片也介紹金正恩一行人與習近平等中國黨政高官會談、宴會及參觀的過程。但畫面中，金與正兩度與習近平握手，都採取了近90度鞠躬的姿勢，引起不少討論，特別是中國網民頗感興趣。

有中國網民說，金與正神情冷傲、撅著下巴見南韓總統文在寅，卻彎著腰見習近平，「可見天朝（中國）威武」，也有人說，金與正比想像中可愛，但「兄妹倆怎麼長得差這麼多」？

但對於金正恩短短40多天再度訪問中國，中國網民看法不一。有人認為，金正恩擔心與美國總統川普談不攏後被修理，於是找習近平當靠山；但也有人說，中國去年在周邊「簡直沒有朋友」，如今朋友一個個冒出來（指日本、印度、北韓），當然要抓緊把握。

而隨著中朝關係變好，微博近日流傳一張照片，寫上「朝鮮，6月28日成都首航」，意味兩地的直航班機即將開通。消息暫時未有官方證實，但估計來往平壤及成都的直航機票，票價高達5000元人民幣。