親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

影／示軟？金與正跟習近平握手 兩次90度鞠躬

2018-05-11 22:59世界日報 中國新聞組╱北京11日電

資料來源：YouTube

北韓領導人金正恩日前訪問中國大連後，北韓官媒9日播出全長27分鐘的紀錄片，詳細介紹金正恩的訪問全過程。片中，金正恩胞妹金與正兩度近90度鞠躬與中共總書記習近平握手，引起討論。

金正恩短短40多天內二度訪問中國，事後均由北韓中央電視台製作長篇紀錄片，且均由北韓資深主播李春姬配音。不少中國網民看過之後表示，北韓的紀錄片拍得比央視好得多，甚至有人說，這些紀錄片把北京和大連「都拍得好美」。

北韓中央電視台9日晚間播出的這部長篇紀錄片，從金正恩的專機從平壤起飛介紹起，甚至還從僚機上遠距離拍攝專機，並預先在大連機場拍攝專機降落。在畫面中，還能看到停機坪上已停放著北韓的僚機，代表已有隨從人員先行搭機抵達。

根據畫面，中共中央政治局常委王滬寧、對外聯絡部長宋濤及地方官員，都前往大連機場迎接及送別金正恩。而中國國務委員兼外交部長王毅則前往迎接。

在紀錄片中，金正恩抵達大連後，在沿途全面淨空、路邊崗哨密布的情況下先前往賓館，換上白色襯衫在賓館的庭園裡散步。隨後，金正恩邊拿著菸、邊端詳著賓館牆上的舊照，畫面是他的祖父金日成與中共已故領導人鄧小平、胡耀邦會晤。

與金正恩3月底訪問北京時一樣，這部紀錄片也介紹金正恩一行人與習近平等中國黨政高官會談、宴會及參觀的過程。但畫面中，金與正兩度與習近平握手，都採取了近90度鞠躬的姿勢，引起不少討論，特別是中國網民頗感興趣。

有中國網民說，金與正神情冷傲、撅著下巴見南韓總統文在寅，卻彎著腰見習近平，「可見天朝（中國）威武」，也有人說，金與正比想像中可愛，但「兄妹倆怎麼長得差這麼多」？

但對於金正恩短短40多天再度訪問中國，中國網民看法不一。有人認為，金正恩擔心與美國總統川普談不攏後被修理，於是找習近平當靠山；但也有人說，中國去年在周邊「簡直沒有朋友」，如今朋友一個個冒出來（指日本、印度、北韓），當然要抓緊把握。

而隨著中朝關係變好，微博近日流傳一張照片，寫上「朝鮮，6月28日成都首航」，意味兩地的直航班機即將開通。消息暫時未有官方證實，但估計來往平壤及成都的直航機票，票價高達5000元人民幣。

金正恩北韓紀錄片
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

共軍雙戰區軍機繞台 學者：對台部署整合

2018-05-11 20:32

關係回溫 高麗航空傳計畫開闢平壤飛成都航線

2018-05-11 20:40

共機飛越宮古海峽 日本推測有2架戰機

2018-05-11 20:26

回應川金會 北京：期待取得積極成果

2018-05-11 20:05

結束訪日 李克強盼中日關係重回正軌

2018-05-11 20:03

真理標準討論40週年 專家嘆「兩個凡是」又回頭

2018-05-11 19:44

孔子學院輸出銳實力 美議員致函要求討論六四

2018-05-11 19:17

蘇愷35可同時追蹤30目標 美媒：將成台灣惡夢

2018-05-11 15:59

共軍再度同時穿越島鏈 Su-35首飛巴士海峽

2018-05-11 15:42

中共空軍雙向繞島巡航 蘇35首飛巴士海峽

2018-05-11 14:13

共軍航空兵雙向繞飛台灣巡航 蘇愷35首飛巴士海峽

2018-05-11 14:05

撰文掀真理標準大討論 胡福明：要破兩個凡是

2018-05-11 12:01

又喊坐下來談 大陸官媒痛批：蔡英文你好意思嗎？

2018-05-11 10:49

改革開放吹號角 中共真理標準大討論40週年

2018-05-11 09:46

天主教媒體：中梵對話目前進展不大

2018-05-11 09:25

香港公民黨主席梁家傑 籲蔡政府發聲支持香港

2018-05-11 09:22

海峽論壇10周年 習近平將與會？

2018-05-11 00:10

曾永權率團赴陸參加海峽論壇 已向府提申請

2018-05-11 00:08

李克強訪日 盼日企挺「一帶一路」

2018-05-11 00:01

陸自製航母今海試

2018-05-10 23:59

陸是否南海部署飛彈 專家：取決安全形勢評估

2018-05-10 20:59

李克強首訪日本：中日關係推回正軌

2018-05-10 20:45

北韓發表紀錄片 金與正彎腰90度與習近平握手

2018-05-10 18:12

怎看柯文哲道歉？國台辦：血脈相連自然是兩岸一家親

2018-05-10 17:33

受賄4000萬 中國全國政協「大管家」認罪

2018-05-10 15:48

中俄將海上聯演 俄艦隊已啟程赴中國

2018-05-10 15:41

一文讀懂「中日韓聯合宣言 」

2018-05-10 12:52

東海局勢未如南海緊張 共軍區別對待

2018-05-10 12:13

曹興誠談兩岸 主張台灣人公投是否統一

2018-05-10 10:29

恐劍指台海！殲20近日首次海訓 轟20將首飛

2018-05-10 00:06

陸委會： 盼兩岸像南北韓一樣 不涉政治前提坐下談

2018-05-10 00:04

陸委會諮委：朋友兒非要赴陸念清華大學 擋都擋不住

2018-05-09 20:54

參與繞島巡航？殲-20首次展開出海實戰訓練

2018-05-09 20:42

美國退出伊核協議 北京說遺憾

2018-05-09 18:24

習金二會的大連「棒棰島」 鄧小平曾在此見金日成

2018-05-09 17:21

習金二會為何選在大連？與維安、國產航母有關

2018-05-09 17:18

習金大連會 金正恩拉中國當後台牽制美國

2018-05-09 17:08

中日關係回暖 川普是主要動因

2018-05-09 17:06

大陸加強檢查美進口豬肉 萬洲國際跌1%

2018-05-09 16:45
看更多

熱門文章

鄭州空姐搭網約車遭姦殺 滴滴懸賞百萬尋凶

2018-05-11 12:43

蘇愷35可同時追蹤30目標 美媒：將成台灣惡夢

2018-05-11 15:59

又喊坐下來談 大陸官媒痛批：蔡英文你好意思嗎？

2018-05-11 10:49

共軍再度同時穿越島鏈 Su-35首飛巴士海峽

2018-05-11 15:42

共軍航空兵雙向繞飛台灣巡航 蘇愷35首飛巴士海峽

2018-05-11 14:05

杭州女子花叫計程車去北京被收6萬 官方：司機未亂收費

2018-05-11 09:53

陸自製航母今海試

2018-05-10 23:59

遊泰遭導遊威脅被迫「逃亡」 業者：行內小事

2018-05-11 12:04

陸網購農產騙很大 「滯銷大爺」無辜爆紅

2018-05-11 11:00

李克強訪日 盼日企挺「一帶一路」

2018-05-11 00:01

中共空軍雙向繞島巡航 蘇35首飛巴士海峽

2018-05-11 14:13

陸大學師資比一比 北京清華5,597人稱冠

2018-05-11 00:09

海峽論壇10周年 習近平將與會？

2018-05-11 00:10

楊振寧攜翁帆推新書「晨曦集」 百歲要出「天大亮集」

2018-05-11 19:45

怵目驚心 雲南村民集體挖填埋凍肉轉售

2018-05-11 02:00

共軍雙戰區軍機繞台 學者：對台部署整合

2018-05-11 20:32

重慶大足石刻 發現宋代紙幣圖像

2018-05-11 13:17

日經：上海物價漲不停 部分食品已比日本還貴

2018-05-11 10:19

愛國主義蔓延 美國陸生用嘻哈反嗆華裔教授

2018-05-11 20:35

上海市統戰部長施小琳 不滿一年調往江西

2018-05-11 11:07

南韓樂天擬再售華東50多家店鋪 可能全面撤出中國

2018-05-11 11:34

影／噁爆！陸村民垃圾場挖走私肉轉售 肉上滿是蛆

2018-05-11 18:08

陸21歲空姐叫車 慘遭司機性侵砍死棄屍

2018-05-11 13:37

WSJ：中國嚴檢美貨 各港口塞爆

2018-05-11 13:09

曾永權率團赴陸參加海峽論壇 已向府提申請

2018-05-11 00:08

共機飛越宮古海峽 日本推測有2架戰機

2018-05-11 20:26

孔子學院輸出銳實力 美議員致函要求討論六四

2018-05-11 19:17

撰文掀真理標準大討論 胡福明：要破兩個凡是

2018-05-11 12:01

會計師：台商在大陸A股表現優良 出現IPO浪潮

2018-05-11 14:33

大陸格力集團 向李嘉誠舊愛長園集團發起要約收購

2018-05-11 15:05

港母語爭議 女官普通話蹩腳 「她」被點名

2018-05-11 12:15

台商勇闖北疆「做先吃螃蟹的人」

2018-05-11 02:07

香港公民黨主席梁家傑 籲蔡政府發聲支持香港

2018-05-11 09:22

李嘉誠告別秀 喊增持自家股票

2018-05-11 00:20

真理標準討論40週年 專家嘆「兩個凡是」又回頭

2018-05-11 19:44

Panasonic稱可能與特斯拉合作 在中國大陸生產電池

2018-05-11 10:04

A股入摩下周迎來關鍵點 內外資加快佈局搶佔

2018-05-11 16:13

「豬堅強」的故事

2018-05-11 00:06

阿里打造武漢成「新零售之城」

2018-05-11 02:07

獼猴種群部落 武夷山護生有成

2018-05-11 02:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top