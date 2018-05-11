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蘇愷35可同時追蹤30目標 美媒：將成台灣惡夢

2018-05-11 15:59聯合報 記者林宸誼╱即時報導

蘇愷35戰機已正式納入大陸空軍的作戰序列，可同時探測和追蹤30個空中目標，並對其中的8個目標發起攻擊。美國國家利益雜誌網站報導，蘇愷35是目前解放軍除殲20以外，性能最為優良的戰機，將成為台灣最大「惡夢」。

報導指出，蘇愷35戰機是俄羅斯著名的蘇霍伊（Sukhoi）設計局，在蘇愷27基礎上進行深度改造，設計生產的一款四代半多用途重型空優戰鬥機，由於優異的性能，北約給予綽號「超側衞（Super Flanker）」。

俄羅斯自2014年開始裝備該機，大陸則於2017年接收該款戰機，並於今年4月正式形成戰鬥力。

蘇愷35和早期蘇愷27相比，外型進行相當程度的優化，空速管由機首移至座艙兩側，以安裝更大的雷達及更多航電設備。

蘇愷35航電系統的核心，是全新的「雪豹E」主動相位陣列雷達，可同時探測和追蹤30個空中目標，並對其中的8個目標發起攻擊。

為滿足多用途能力，蘇愷35全新設計機體並進行適當放大，令空重飆升到18.5噸，比蘇愷27的空重增加近2噸。

蘇愷35還繼承蘇愷27家族強大的外掛能力，外掛點多達14處，最大外掛可達8噸，可以完成多種對空、對地、對海任務，作戰效率高。

中共國防部新聞發言人吳謙上月26日證實，蘇愷35是多用途戰機，具備制空作戰和對地、海面目標精確打擊能力，目前該型戰機已列裝部隊。

大陸官媒上月23日也曾報導，解放軍空軍出動包括蘇愷35在內的多型多架戰機，展開海上方向實戰化軍事訓練，「錘煉提升維護國家主權和領土完整的能力」。吳謙當時指出，解放軍繞島巡航，繞的當然就是台灣，而大陸採取的一系列行動，針對的就是「台獨」勢力及相關活動。

蘇愷35。中共空軍發布
蘇愷35。中共空軍發布
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