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李克強訪日　盼日企挺「一帶一路」

2018-05-11 00:01聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

中國大陸國務院總理李克強十日出席日本經濟界舉行的歡迎活動，重申中日同為世界主要經濟大國，有責任維護自由貿易、反對保護主義，期盼日本企業相挺，讓中國大陸的「一帶一路」構想，與日本經濟成長戰略相結合。

李克強也向日本經濟界表示，總理出訪在一國停留四天相當長，希望今後能排出更多時間訪問日本，也不會讓中國大陸總理間隔八年才又再來訪。歡迎活動同時也是為了紀念中日友好和平條約簽訂四十周年，企業家和中日友好團體高層約一千四百人出席。

中國大陸美國川普政權貿易摩擦日益激化，中方此舉意在強化與日本的經貿合作。日媒分析，李克強在經濟界為主的活動中擺出重視日本的姿態，希望藉由相較政治領域較少地雷的經濟圈打穩關係，支撐未來中日關係發展。

李克強此次訪日停留四天，十日他也拜會日皇明仁，與參眾兩院議長、及朝野各黨幹部座談，雙方將擴大年輕議員交流。

日皇明仁向李克強提起，一九九二年他訪問中國大陸，受到民眾盛情歡迎的往事。李克強表示，日皇訪中對中日關係極為重要，中國人民至今仍深刻記著。雙方會談約廿分鐘，表達對雙邊關係親善友好的期待。

儘管中日政府都展現友好姿態，但九日雙方簽署的十分文件，時隔廿四小時僅公布了社會保障協定與日中企業開展第三方市場合作備忘錄。

共同社指出，釣魚台列嶼主權這一最大對立問題沒有消除，海空聯絡機制啟用後，中國大陸在周邊海域活動無疑還會繼續，能否有助緩和緊張難以預料；日本政府內部對「一帶一路」是中國霸權主義的警戒感也未曾消失。產經新聞標題更用了「同床異夢」描述九日的中日韓領袖會談，不看好三國關係改善。

日本宮內廳十日發布大陸總理李克強（右）與日皇明仁在東京皇宮裡親切交談的畫面。（法...
日本宮內廳十日發布大陸總理李克強（右）與日皇明仁在東京皇宮裡親切交談的畫面。（法新社）
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李克強一帶一路
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