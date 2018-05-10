受賄4000萬 中國全國政協「大管家」認罪

2018-05-10 15:48 世界日報 中國新聞組 北京10日電



全國政協前常委、港澳台僑委員會前主任孫懷山被控受賄人民幣3975萬餘元一案，9日在內蒙古自治區呼倫貝爾市中級人民法院一審公開開庭審理。孫當庭表示認罪悔罪，法庭宣布擇期宣判。

今年66歲的孫懷山是江蘇人，曾擔任全國政協副秘書長、常務秘書長長達十年，是18屆中央委員，曾被港媒形容為全國政協「大管家」。

北京青年報微信公眾號政知圈報導，呼倫貝爾市人民檢察院起訴指控顯示，孫懷山從1994年起利用職務之便為他人提供幫助，但其直接或透過其家人非法收受他人給予的財物卻是從2000年開始的。有可能的是，中間的六年時間裡，他無償地透過職務之便向他人提供幫助。

自1994年起，孫懷山調入全國政協，任全國政協辦公廳正局級幹部、行管局局長、機關事務管理局局長兼中協服務開發中心（服務局）總經理（局長），主理後勤行政事務。

報導指出，正是從1994年這個時間點起，孫懷山開始利用職務之便，為有關單位和個人在獲取土地使用權、企業經營、項目審批、職務提拔等事項上提供幫助。

2016年8月，孫懷山不再擔任政協副秘書長，改任港澳台僑委員會主任。檢察院指控其所犯的受賄罪，也在這一年結束。

中紀委此前列出孫懷山多項罪狀，指其政治上對黨不忠誠，經濟上貪婪，嚴重違反黨的紀律，並涉嫌受賄犯罪，性質惡劣、情節嚴重。

此外，報導還稱，中紀委在查辦孫案過程中，還面臨涉及層面廣、人員多等困難，其案卷材料多達1萬5000多頁。