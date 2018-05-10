中俄將海上聯演 俄艦隊已啟程赴中國

2018-05-10 15:41 世界日報 中國新聞組 北京10日電



俄媒最新消息稱，俄羅斯太平洋艦隊已啟程赴中國，參加俄中「海上聯合-2018」演習。環球時報指出，這是迄今為止，俄中軍方發布的有關本次聯演的最新消息。

俄羅斯塔斯社報導，俄羅斯太平洋艦隊負責人8日透露，俄太平洋艦隊編隊駛離符拉迪沃斯托克前往亞太地區執行任務。在編隊遠航過程中將對幾個港口進行訪問，並將參加俄中兩國「海上聯合-2018」積極階段的聯合軍演。

據報導，俄海軍編隊由「維諾戈拉多夫」號、「特里布茨」號大型反潛艦和「佩琴加」號油輪組成。此次航行將持續兩個多月，航程達數千海里。

不過，俄媒報導中並沒有提及本次俄中聯演的具體時間。

在此之前，中國國防部發言人吳謙曾在4月的例行記者會上表示，中俄計畫年內在山東青島舉行「海上聯合-2018」海上聯演。目前兩國軍事專家組在俄羅斯就演習時間、區域、參演兵力進行第二輪磋商，具體安排將適時發布。

多維新聞報導，中俄「海上聯合」系列軍事演習自2012年開始舉行，目前已成為常態化機制，是中俄雙邊框架內最大規模的聯合軍演。該軍演每年一屆，輪流在中俄附近海域舉行。

吳謙此前強調，中俄「海上聯合」演習是例行性安排，不針對第三方，與地區局勢無關。