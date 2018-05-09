轟-20將曝光？ 中航宣傳片「彩蛋」藏神秘軍機

2018-05-09 13:52 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



中國航空工業昨天發布「大國起飛」宣傳片，但最引人矚目的反而是片尾的「彩蛋」，畫面中出現一架披著布幕的大型飛機正面輪廓，並打上英文字幕「The Next...」，暗示即將現身。陸媒指出，這架飛機疑似就是轟20長程戰略隱型轟炸機，可能即將首飛。

環球時報報導，航空工業大中型軍民用飛機研製生產基地創建60周年，這部宣傳片中除了展示該基地研製生產的各型已投入使用的武器外，還首次披露一款疑似新型遠程轟炸機的前向輪廓圖。

專家表示，從畫面來看，這種飛翼佈局的戰機應該就是飽受關注的中國遠轟，而在首飛之前提前公佈這種戰略型號，在以往非常罕見。

這部宣傳影片長5分3秒，先後出現了轟-6轟炸機、運-7運輸機、運-8運輸機、殲轟-7殲擊轟炸機、轟油-6、空警-2000預警機、新舟-60、新舟-600、新舟-700渦槳客機、ARJ-21支線客機、C919客機以及AG600水陸兩棲飛機、轟-6K轟炸機、運-20大型運輸機等中國國產機型和轉包生產的波音、空客飛機的3D動畫影片。

不過，最引人關注的是影片最後出現的一架神秘飛機。這架該機被蒙布覆蓋，只能看到前方的大致輪廓。中國軍事專家宋忠平表示，從宣傳片公佈的外形和發佈形式判斷，這極有可能是與美國B-2隱形轟炸機類似的新型遠程轟炸機。

新浪軍事網也報導，大概在去年末，網上曾爆出一幅衛星照，顯示有一架大型具有隱身特徵的飛機出現在西部某機場，當時人們就猜測那就是轟-20。從衛星照上可以看出，那架具有隱身特徵的戰機並不像B-2那樣採用平直的前緣飛翼，而是採用前緣雙後掠飛翼佈局，這個似乎更接近美軍下馬的X-47B艦載隱身無人機。

而現在宣傳片「大國起飛」中被蓋住的機型，也是這個佈局，更進一步的證實了轟-20的確是有中國特色的遠程戰略轟炸機。