習近平再晤金正恩 中共黨媒：5點可注意

2018-05-09 13:37 中央社 台北9日電



北韓領導人金正恩與習近平再次在大連會唔。美聯社 分享 facebook 中國國家主席習近平和北韓最高領導人金正恩7日至8日於中國大連再次會晤。中共黨媒撰文指出，這次會晤公布的訊息有5重點，其中明確點出「新時代中朝關係」的4方面原則共識。

中共黨媒人民日報旗下新媒體「俠客島」撰文指出，官方在習金會後發布的通稿長文有5點值得注意。

文章說，一是時間點很特殊。南北韓高峰會後、美國與北韓會談前，就是習近平說的「當前朝鮮半島局勢深刻複雜演變的關鍵時刻」。

其次是時間間隔短、會談氛圍融洽。文章說，雙方最高領導人如此高密度的會見，意義不言而喻。雙方領導人在海邊、會議室等多個場所散步、會談，「看起來雙方都很放鬆，相信交談所涉甚廣」。

三是4方面原則共識定位「新時代中朝（北韓）關係」。文章指出，這是雙方最高領導人都認可的兩國關係最新定位。

4方面原則共識包括：「中朝友好合作關係是雙方堅定不移的方針，也是唯一正確選擇」、「中朝同為社會主義國家，雙邊關係具有重大戰略意義」、「加強戰略溝通，增加理解互信，維護共同利益」、「為中朝關係發展營造良好民意基礎」。

再者是藉此次會晤，金正恩向世界再次傳遞非核化立場：「只要有關方面消除對朝敵視政策和安全威脅，朝方沒有必要擁核，無核化是可以實現的。」中方則表態支持北韓堅持半島非核化，支持美國與北韓對話協商解決半島問題。

五是中國明確表態支持北韓戰略轉向。文章指出，習近平對北韓勞動黨七屆三中全會經濟建設的戰略路線、停止核試驗和飛彈試射以及廢棄北部核試驗場等表示讚賞，表態支持北韓戰略重心轉向經濟建設，「支持朝鮮同志走符合本國國情的發展道路」。