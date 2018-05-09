親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中美貿易會談
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

習近平再晤金正恩 中共黨媒：5點可注意

2018-05-09 13:37中央社 台北9日電

北韓領導人金正恩與習近平再次在大連會唔。美聯社
北韓領導人金正恩與習近平再次在大連會唔。美聯社
分享
中國國家主席習近平北韓最高領導人金正恩7日至8日於中國大連再次會晤。中共黨媒撰文指出，這次會晤公布的訊息有5重點，其中明確點出「新時代中朝關係」的4方面原則共識。

中共黨媒人民日報旗下新媒體「俠客島」撰文指出，官方在習金會後發布的通稿長文有5點值得注意。

文章說，一是時間點很特殊。南北韓高峰會後、美國與北韓會談前，就是習近平說的「當前朝鮮半島局勢深刻複雜演變的關鍵時刻」。

其次是時間間隔短、會談氛圍融洽。文章說，雙方最高領導人如此高密度的會見，意義不言而喻。雙方領導人在海邊、會議室等多個場所散步、會談，「看起來雙方都很放鬆，相信交談所涉甚廣」。

三是4方面原則共識定位「新時代中朝（北韓）關係」。文章指出，這是雙方最高領導人都認可的兩國關係最新定位。

4方面原則共識包括：「中朝友好合作關係是雙方堅定不移的方針，也是唯一正確選擇」、「中朝同為社會主義國家，雙邊關係具有重大戰略意義」、「加強戰略溝通，增加理解互信，維護共同利益」、「為中朝關係發展營造良好民意基礎」。

再者是藉此次會晤，金正恩向世界再次傳遞非核化立場：「只要有關方面消除對朝敵視政策和安全威脅，朝方沒有必要擁核，無核化是可以實現的。」中方則表態支持北韓堅持半島非核化，支持美國與北韓對話協商解決半島問題。

五是中國明確表態支持北韓戰略轉向。文章指出，習近平對北韓勞動黨七屆三中全會經濟建設的戰略路線、停止核試驗和飛彈試射以及廢棄北部核試驗場等表示讚賞，表態支持北韓戰略重心轉向經濟建設，「支持朝鮮同志走符合本國國情的發展道路」。

北韓習近平金正恩
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

轟-20將曝光？ 中航宣傳片「彩蛋」藏神秘軍機

2018-05-09 13:52

「習金二會」背後 金正恩想用中國當後盾牽制美國？

2018-05-09 12:26

禁專任教師赴陸任教？早已行之有年

2018-05-09 10:53

中紀委刊物披露孫政才「抖派」：炫耀權力傲慢輕侮

2018-05-09 10:46

陸媒：馬來西亞可能購買梟龍戰機

2018-05-09 13:07

報導：蓬佩奧抵平壤 為川金會預作準備

2018-05-09 09:51

「習金二會」後 川普習近平熱線談北韓

2018-05-09 00:49

川金會前訪陸 金正恩制住美日？

2018-05-09 00:36

李克強訪印尼 催建雅萬高鐵？

2018-05-09 00:12

重慶前市委書記孫政才 遭判無期

2018-05-09 00:12

川習通話 習近平稱中美應爭取找到解決問題的辦法

2018-05-08 23:47

金正恩40天再訪中 分析：打中國牌抗衡美國

2018-05-08 23:45

習金會二度登場 習向全世界展示東北亞主導權

2018-05-08 23:44

習金二會選「棒槌島」 藉島名隱喻兩國關係

2018-05-08 23:43

大陸總理李克強抵達日本 將給日方RQFII額度

2018-05-08 22:09

吉布地解放軍 將佩戴基地專用雙語臂章

2018-05-08 19:41

北大再現大字報！鄧樸方好友轟習近平搞個人崇拜

2018-05-08 16:01

中國空軍運-20運輸機 首次展開空降空投訓練

2018-05-08 15:38

又一隻金融大虎落馬 大陸前財政副部長張少春被查

2018-05-08 15:22

北大校園現大字報 批習近平搞個人崇拜

2018-05-08 14:22

李克強投書日媒 盼促中日雙贏

2018-05-08 14:14

中國首枚民營運載火箭 17日升空

2018-05-08 13:28

陸學者：中日關係轉好 朝正常化目標邁進

2018-05-08 13:00

大連維安急遽升級 金正恩二次訪中會習近平？

2018-05-08 12:50

中國金融再打虎 前財政副部長張少春被查

2018-05-08 12:16

中日關係破冰 李克強首訪日要談好多事

2018-05-08 11:49

北韓高層抵大連 是金正恩二會習近平？

2018-05-08 11:25

朱日和最想活捉的人…藍軍戰狼這招 把紅軍逼到絕境

2018-05-08 11:00

李克強訪日前先投書日媒 促打造長期穩健中日關係

2018-05-08 10:41

受賄案一審判無期徒刑 孫政才：悔罪不上訴

2018-05-08 10:40

年薪96萬贏9成上班族 陸媒：台灣「薪情」有點糟

2018-05-08 10:28

阻台參與WHA 陸委會批陸自縛手腳

2018-05-08 09:42

港立法會委員會 通過「一地兩檢」草案

2018-05-07 23:54

大陸高調紀念馬克思 紐時：灌輸年輕人馬列主義

2018-05-07 23:43

大陸自製航母 即將海試？

2018-05-07 23:36

「金門之戰」再版 作者徐焰：大陸更有能力統一

2018-05-07 22:16

國台辦：台灣無法參加WHA大會 責任在民進黨當局

2018-05-07 18:28

台未收到WHA邀請 陸外交部：責任在民進黨當局

2018-05-07 17:59

港獨人士鬧香港立法會公聽會 嗆「一聽國歌就想吐」

2018-05-07 17:10
看更多

熱門文章

汶川地震「背妻男」 走過深情與薄情

2018-05-09 01:19

1年工作362天…他6字遺言 藏著大陸核爆關鍵

2018-05-09 10:00

金正恩再度密訪大連 與習近平舉行二次會晤

2018-05-08 19:09

習金二會選「棒槌島」 藉島名隱喻兩國關係

2018-05-08 23:43

川習通話 習近平稱中美應爭取找到解決問題的辦法

2018-05-08 23:47

北大再現大字報！鄧樸方好友轟習近平搞個人崇拜

2018-05-08 16:01

影／被天外飛來一隻狗砸中 婦人頸部以下全部癱瘓

2018-05-09 11:57

習金會二度登場 習向全世界展示東北亞主導權

2018-05-08 23:44

川金會前訪陸 金正恩制住美日？

2018-05-09 00:36

糗！新娘丟捧花 太大力砸落整排天花板

2018-05-09 10:20

北大校園現大字報 批習近平搞個人崇拜

2018-05-08 14:22

中國空軍運-20運輸機 首次展開空降空投訓練

2018-05-08 15:38

中美貿易大戰 台灣小心變「可拋棄式伙伴」

2018-05-08 15:38

同為重慶書記 孫政才薄熙來殊途同歸

2018-05-08 21:32

川普對中貿易要求 英媒：經濟有誤外交有毒

2018-05-08 22:22

川普預告 今晚將和習近平談貿易和北韓

2018-05-08 20:15

金正恩40天再訪中 分析：打中國牌抗衡美國

2018-05-08 23:45

「習金二會」後 川普習近平熱線談北韓

2018-05-09 00:49

中國晶片發展 專家：最大問題是太想明天就成功

2018-05-09 11:38

大陸總理李克強抵達日本 將給日方RQFII額度

2018-05-08 22:09

又一隻金融大虎落馬 大陸前財政副部長張少春被查

2018-05-08 15:22

禁專任教師赴陸任教？早已行之有年

2018-05-09 10:53

沙灘扛走海豚的男子抓到了！他將被官方「處理」

2018-05-09 11:38

貿易戰角力中… 4月大陸對美順差又激增

2018-05-08 23:52

中紀委刊物披露孫政才「抖派」：炫耀權力傲慢輕侮

2018-05-09 10:46

相隔11年… 中國擬再贈日2隻「朱」 價值堪比大熊貓

2018-05-08 19:41

微軟CEO：中美關係將決定未來30年

2018-05-08 14:19

深湛高鐵江湛段 6月28日通車

2018-05-09 02:39

「習金二會」背後 金正恩想用中國當後盾牽制美國？

2018-05-09 12:26

中美貿易戰續集 陸加強查驗美蘋果和原木

2018-05-08 17:59

因應美國商務部禁令 中興通訊股東大會延期召開

2018-05-08 17:47

白宮宣布劉鶴將訪美談判 陸外交部：積極的信號

2018-05-08 16:39

白宮宣布劉鶴將訪美談判 陸外交部：積極的信號

2018-05-08 16:24

貿易戰致檢驗變嚴 陸4月大豆進口年減近1成4

2018-05-08 22:27

高鐵站太偏遠？中國當局要求選址須便民

2018-05-08 15:58

湖南株洲 全球首條智能軌道上路

2018-05-09 02:39

中美貿易下週繼續談 北京：這是積極信號

2018-05-08 22:29

陸上月進出口雙增 重返順差

2018-05-09 01:11

李克強訪印尼 催建雅萬高鐵？

2018-05-09 00:12

陸客重回韓國血拼 樂天免稅店銷售額增長近5成

2018-05-08 15:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top