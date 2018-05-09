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白人不能穿旗袍？美高中生穿旗袍為何惹議？

「習金二會」背後 金正恩想用中國當後盾牽制美國？

2018-05-09 12:26聯合報 記者許依晨╱即時報導

北韓最高領導人金正恩再次閃電訪問中國大陸。日媒分析，在預定6月初舉行歷史上首次美國與北韓的首腦會談之前，對美國舉動抱有戒心的金正恩似乎希望透過「習金會」再次顯現出有中國作為「後盾」，以此來牽制美國。

中共中央總書記習近平與北韓最高領導人金正恩7、8日在大連會晤；期間兩人到大陸國家領導人夏季的避暑勝地棒棰島海邊散步交換意見。而習金兩人在一個多月內兩度會晤，還搶在美國總統川普與金正恩會面前，北京想搶回東北亞主導權姿態十分明顯。

日經中文網從兩人會談畫面分析，指出兩人的神態形成鮮明對比。習近平始終面帶微笑，透過身體動作和手勢與金正恩交談，即使金正恩在台上演講時，也是像面對孩子一樣親切地注視著。相比之下，金正恩就顯得僵硬，不但進入會談場所時略微低著頭，與習近平握手時也表情緊張，沒有笑容，並聚精會神地聽習近平講話。

日經中文網指出，有觀點認為，在金正恩表情緊張的背後，顯露出他在美朝首腦會談之前面對美方的無核化壓力充滿了焦慮。因為，進入5月份後，美方改變用詞，採用「永久性、可查證且不可逆的無核化（PVID）」的說法取代了此前「全面、可驗證且不可逆轉的無核化（CVID）」的表述。「永久性」一詞進一步包含了將來也要棄核的含義。

據北韓中通社報導，北韓外交部發言人5月6日強烈譴責美國，稱「由於歷史性南北峰會和板門店宣言，在朝鮮半島局勢趨向於和平與和解的時候，故意刺激對方的行為，不能不說是給來之不易的對話氣氛潑冷水，擬使局勢回歸原點的危險試圖」。

自轉向對話路線以來，北韓一直克制對美國的批評，這一不尋常的發言透露出焦慮之情。如果川金會談決裂，對川普將會行使武力的擔憂仍未消除。

但對於中國來說，此次會談顯示出作為北韓後盾的存在感，可望藉此來牽制美國的強硬手段。習近平在結束與金正恩的會談後，安排了和川普通電話，這一系列動作有可能是想表明主導朝鮮半島對話的不是韓國，而是中國。

中共總書記習近平（右）與北韓領導人、朝鮮勞動黨委員長金正恩（左）在大連會面。圖╱...
中共總書記習近平（右）與北韓領導人、朝鮮勞動黨委員長金正恩（左）在大連會面。圖╱新華社
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