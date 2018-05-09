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中紀委刊物披露孫政才「抖派」：炫耀權力傲慢輕侮

2018-05-09 10:46聯合報 記者許依晨╱即時報導

昨天，第十八屆中共中央政治局委員、重慶市委原書記孫政才因受賄罪被判處無期徒刑，引起各界關注。最新一期的中紀委機關刊「中國紀檢監察雜誌」中，也拿孫政才舉了例子，表示這種人與下級、群眾接觸時兩眼朝天、口大氣粗，而對他們深惡痛絶的群眾，給他們量身定做一頂帽子，叫「抖派」。

大陸官媒北京日報微信公眾號「長安街知事」發文指出，最新一期的中紀委機關刊「中國紀檢監察雜誌」中，一篇題為「透視特權思想的主要表現及深層次根源」的文章，以孫政才為例，並且出現了「新提法」。

這篇文章說，除了受賄，中紀委對孫政才的通報中，第二句便是「講排場、搞特權」。對此，中紀委機關刊將其定性為「擁權自傲」。

文章稱，這種人把權力、職務當作高人一等的標籤，與下級、群眾接觸時兩眼朝天、吆五喝六、口大氣粗。而對他們深惡痛絶的群眾，給他們量身定做一頂帽子，叫「抖派」。

什麼是抖派？「求是」雜誌描出了畫像，意思就是指抽天價煙、戴名表、坐豪車，走官步、打官腔、耍官威，讓人開車門、倒茶水、打雨傘，他們時時追求鶴立雞群，講究與別人不一樣；處處不忘彰顯身份，提醒別人「我是誰」；渾身透著炫耀權力的神氣，傲慢輕侮溢於言表。

文章說，除了「擁權自傲」的孫政才、「行權任性」的季建業，搞特權的反面教材還有「越權享受」的蘇樹林、魏民洲等人。而特權現象屢屢出現到底是為什麼？根本上源於一些領導幹部理想信念、根本宗旨上出了問題，對權力的本質屬性認識錯誤，把權力視為身份地位的象徵、發家致富的幫手，而非為人民服務的工具。

大陸重慶前市委書記孫政才（前排中）案一審宣判現場。 圖／取自BBC中文網
大陸重慶前市委書記孫政才（前排中）案一審宣判現場。 圖／取自BBC中文網
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