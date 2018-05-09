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「習金二會」後 川普習近平熱線談北韓

2018-05-09 00:49聯合報 記者張加╱即時報導

中國大陸國家主席習近平北韓領導人金正恩在大連會面後，美國總統川普8日隨即與習近平通話，談論朝鮮半島近期事態發展，以及「習金會」；此外，川普與習近平也談及美中貿易關係。

白宮8日發布聲明指出，川普與習近平通話，討論了共同關心的議題，包括朝鮮半島近期事態發展，以及習近平與金正恩會面；川普與習近平同意繼續執行對北韓制裁的重要性，直到北韓永久放棄核武與彈道飛彈計畫。

白宮表示，川普重申信守於確保美中貿易與投資關係平衡，並有利於美國企業與勞工。

中國大陸外交部的新聞稿指出，習近平8日應約與川普通話；習近平指出，上周中美雙方在北京就經貿問題進行坦承、高效、建設性的磋商，雙方團隊可以保持溝通，爭取解決存在問題的辦法，取得互利雙贏的成果。

北韓部分，中方新聞稿寫道，習近平重申中方在朝鮮半島問題上的立場，強調中方支持美國與北韓領導人會晤；中方願繼續為實現半島無核化和地區長治久安發揮積極作用。

中國大陸外交部另一分新聞稿指出，習近平7日至8日與金正恩在大連舉行會談，並為金正恩舉行歡迎晚宴，一同散步、出席午宴，在親切友好的氣氛中，兩人就中國大陸與北韓關係與共同關係的重大問題全面深入交換意見。

中方新聞稿稱，金正恩表示，實現朝鮮半島無核化是其始終如一的明確立場；只要有關方面消除對北韓敵視政策和安全威脅，北韓方面沒有必要擁核，無核化是可以實現的。

美國總統川普。聯合報系資料照
美國總統川普。聯合報系資料照
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