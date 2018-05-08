川習通話 習近平稱中美應爭取找到解決問題的辦法

2018-05-08 23:47 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



美國總統川普和大陸國家主席習近平去年在北京會面。美聯社 分享 facebook 央視新聞8日深夜11時30分報導，大陸國家主席習近平當日應約同美國總統川普通電話。習近平指出，當前中美關係發展處在一個重要階段；雙方團隊可以保持溝通，爭取找到妥善解決存在問題的辦法，取得互利雙贏的成果。

報導指出，習近平表示他高度重視發展中美兩國關係，珍視同川普的良好工作關係。希望雙方認真落實兩人去年11月在北京會晤達成的共識，保持高層及各級別交往，「相互尊重、互利互惠，聚焦合作、管控分歧」，推動兩國關係健康穩定向前發展。

習近平說，「經貿合作一直是中美關係的壓艙石和推進器。上周中美雙方在北京就經貿問題進行了坦誠、高效、建設性的磋商。雙方團隊可以保持溝通，爭取找到妥善解決存在問題的辦法，取得互利雙贏的成果。」

央視新聞報導，川普表示，美方高度重視美中關係，他期待同習近平繼續保持密切聯繫。美方願同中方共同努力，加強各領域務實合作，妥善處理好經貿問題，推動美中關係取得更大發展，造福兩國人民。

報導稱，兩國元首並就朝鮮半島局勢交換意見。習近平重申了中方在朝鮮半島問題上的立場，強調中方支持美國與北韓領導人會晤，希望雙方相向而行，建立互信，分階段行動，通過會晤協商解決各自關切，考慮北韓合理安全關切，共同推進朝鮮半島問題政治解決進程。中方願繼續為實現半島無核化和地區長治久安發揮積極作用。

川普則表示，美方高度重視中方在朝鮮半島問題上的立場，讚賞中方發揮的重要作用，願同中方加強溝通協調，共同推動通過談判協商解決半島問題。

習近平7日至8日才剛與北韓領導人金正恩在大連舉行會晤。新華社報導，金正恩告訴習近平，實現朝鮮半島無核化是北韓始終如一的明確立場。只要有關方面消除對北韓敵視政策和安全威脅，北韓沒有必要擁核，無核化可以實現。希望通過與美國對話建立互信，有關各方負責任地採取分階段、同步性的措施，全面推進半島問題政治解決進程，最終實現半島無核化和持久和平。