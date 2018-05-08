親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中美貿易會談
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

全民申辦499吃到飽風雲再起 中華電：以戰止戰

大陸總理李克強抵達日本，將給日方RQFII額度

2018-05-08 22:09聯合報 記者杜宗熹╱即時報導

大陸總理李克強8日晚間抵達日本東京，將出席9日在東京舉行的中日韓首腦會談，中日兩國也將以此為契機加速改善雙邊關係。雙方也將在衛生和醫學科學、服務產業、社會保障等領域簽署合作協議，並商簽貨幣互換協議，並將給予日方人民幣境外合格投資者（RQFII）額度。

日本共同社報導，李克強8日乘專機抵達東京羽田機場。這是大陸總理近8年來首次對日本進行正式訪問，也是李克強2013年就任總理後首次訪日。預料將於今日下午與日本首相安倍晉三進行會談，會談後可能也將停留日本，並訪問北海道。

此外，中方已告知日本，有意在日本擔任主席國的本月日中韓首腦會談結束後，年內在大陸主辦下一輪中日韓三國首腦會談。中方還表態擬接受安倍借此機會對大陸進行正式訪問。日方已表示希望單獨訪華，雙方將繼續展開協調。

朝日新聞昨日發表李克強署名的投書指出，不少日本企業願分享「一帶一路」倡議帶來的廣闊機遇。中日經濟互補性很強，在新一輪科技與產業革命浪潮中，拓展節能環保、科技創新、高端製造、財政金融、共享經濟、醫療養老等多領域務實合作有著廣闊前景，兩國企業開展第三方市場合作擁有巨大潛力。

文章說，此訪期間，雙方將見證中日兩國在衛生和醫學科學、服務產業、社會保障等領域一系列合作協議的簽署，中方將同日方商簽貨幣互換協議，並宣布給予日方合格境外投資者（RQFII）額度。可以說，中日互利雙贏合作面臨提質升級的新機遇。

日經認為，中日雙方將達成協定內容的大致框架已經確定。大陸在福島核災事故發生後持續對日本食品實施進口限制，為放寬限制，雙方一致同意建立磋商機制。此外，圍繞「一帶一路」構想，也將開始協商在政府和民間層次上的合作方式。雙方將在廣泛領域加強合作，正面推動兩國關係的改善。

李克強東京福島核災
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

中國空軍運-20運輸機 首次展開空降空投訓練

2018-05-08 15:38

金正恩再度密訪大連 與習近平舉行二次會晤

2018-05-08 19:09

同為重慶書記 孫政才薄熙來殊途同歸

2018-05-08 21:32

又一隻金融大虎落馬 大陸前財政副部長張少春被查

2018-05-08 15:22

京東台企名品館週年 陸國台辦再提九二共識

2018-05-08 20:42

金正恩：北韓沒必要擁核 非核化可實現

2018-05-08 22:21

北大再現大字報！鄧樸方好友轟習近平搞個人崇拜

2018-05-08 16:01

北大校園現大字報 批習近平搞個人崇拜

2018-05-08 14:22

微軟CEO：中美關係將決定未來30年

2018-05-08 14:19

李克強投書日媒 盼促中日雙贏

2018-05-08 14:14

陸學者：中日關係轉好 朝正常化目標邁進

2018-05-08 13:00

大連維安急遽升級 金正恩二次訪中會習近平？

2018-05-08 12:50

中國金融再打虎 前財政副部長張少春被查

2018-05-08 12:16

中日關係破冰 李克強首訪日要談好多事

2018-05-08 11:49

北韓高層抵大連 是金正恩二會習近平？

2018-05-08 11:25

朱日和最想活捉的人…藍軍戰狼這招 把紅軍逼到絕境

2018-05-08 11:00

李克強訪日前先投書日媒 促打造長期穩健中日關係

2018-05-08 10:41

受賄案一審判無期徒刑 孫政才：悔罪不上訴

2018-05-08 10:40

年薪96萬贏9成上班族 陸媒：台灣「薪情」有點糟

2018-05-08 10:28

阻台參與WHA 陸委會批陸自縛手腳

2018-05-08 09:42

港立法會委員會 通過「一地兩檢」草案

2018-05-07 23:54

大陸高調紀念馬克思 紐時：灌輸年輕人馬列主義

2018-05-07 23:43

大陸自製航母 即將海試？

2018-05-07 23:36

「金門之戰」再版 作者徐焰：大陸更有能力統一

2018-05-07 22:16

國台辦：台灣無法參加WHA大會 責任在民進黨當局

2018-05-07 18:28

台未收到WHA邀請 陸外交部：責任在民進黨當局

2018-05-07 17:59

港獨人士鬧香港立法會公聽會 嗆「一聽國歌就想吐」

2018-05-07 17:10

大陸官媒：民進黨官員已紛紛淪為幹話王

2018-05-07 17:06

中國管控外企網站 凸顯主權問題敏感

2018-05-07 15:52

海試在即？共軍自製航母首次進行直升機起降測試

2018-05-07 14:44

「騰訊沒夢想 棄創新變投行」？ 馬化騰回應

2018-05-07 14:44

馬雲：不願招清華、北大生 想跟鄧小平抽根菸

2018-05-07 14:42

00後大調查：認「宅」不認「喪」 共同語言是「開放」

2018-05-07 14:40

大陸要求聯航須用「中國台灣」威脅信曝光

2018-05-07 14:14

影／北韓車禍32死者遺體回北京 超規格陣仗網熱議

2018-05-07 13:49

艦載航空兵 共軍加緊建設

2018-05-07 12:51

大陸施壓信流出 威脅聯航寫「中國台灣」否則依法嚴懲

2018-05-07 11:23

陸民航局施壓聯航信曝光 不稱「中國台灣」將被懲戒

2018-05-07 10:02

台GQ總編登陸前遭撤換 徐永明：沒比秦始皇時代進步

2018-05-07 09:44
看更多

熱門文章

奧客買車狂聊一整天又反悔 業務氣得倒地吐血

2018-05-08 11:55

下雨忘帶傘…女衝IKEA買不到雨具 竟動手摑保全巴掌

2018-05-08 10:09

聯發科晶片救火 陸廠中興通訊獲續命丹

2018-05-08 08:38

年薪96萬贏9成上班族 陸媒：台灣「薪情」有點糟

2018-05-08 10:28

朱日和最想活捉的人…藍軍戰狼這招 把紅軍逼到絕境

2018-05-08 11:00

北京清華經費高達1200億元！ 比台大多逾七倍

2018-05-08 01:36

嫌分手費只給900萬太少 女子整箱現金丟酒吧要男友取回

2018-05-08 09:17

暴雨襲福建 廈門大學開啟「看海模式」

2018-05-08 09:18

大連維安急遽升級 金正恩二次訪中會習近平？

2018-05-08 12:50

鴻海富智康估上半年虧損大增 3因素影響

2018-05-08 10:43

金正恩再度密訪大連 與習近平舉行二次會晤

2018-05-08 19:09

北韓高層抵大連 是金正恩二會習近平？

2018-05-08 11:25

影／世上最「不便利」商店 懸在130公尺峭壁上

2018-05-07 16:46

北大再現大字報！鄧樸方好友轟習近平搞個人崇拜

2018-05-08 16:01

富智康預警 Q1虧37億元

2018-05-08 01:13

北京瞭望／對岸農業的憂傷…

2018-05-08 02:36

中國空軍運-20運輸機 首次展開空降空投訓練

2018-05-08 15:38

北大校園現大字報 批習近平搞個人崇拜

2018-05-08 14:22

中美貿易大戰 台灣小心變「可拋棄式伙伴」

2018-05-08 15:38

中美貿易戰 小動作頻頻

2018-05-08 01:34

川普預告 今晚將和習近平談貿易和北韓

2018-05-08 20:15

大陸自製航母 即將海試？

2018-05-07 23:36

受賄案一審判無期徒刑 孫政才：悔罪不上訴

2018-05-08 10:40

又一隻金融大虎落馬 大陸前財政副部長張少春被查

2018-05-08 15:22

大陸高調紀念馬克思 紐時：灌輸年輕人馬列主義

2018-05-07 23:43

中石油市值 十年蒸發7兆

2018-05-08 01:13

湖南第一高樓 開業

2018-05-08 02:26

李克強訪印尼 四路深化合作

2018-05-08 01:15

同為重慶書記 孫政才薄熙來殊途同歸

2018-05-08 21:32

中日關係破冰 李克強首訪日要談好多事

2018-05-08 11:49

「上海製造」 聚焦積體電路發展

2018-05-08 02:26

白宮宣布劉鶴將訪美談判 陸外交部：積極的信號

2018-05-08 16:24

微軟CEO：中美關係將決定未來30年

2018-05-08 14:19

阻台參與WHA 陸委會批陸自縛手腳

2018-05-08 09:42

白宮宣布劉鶴將訪美談判 陸外交部：積極的信號

2018-05-08 16:39

因應美國商務部禁令 中興通訊股東大會延期召開

2018-05-08 17:47

中國首枚民營運載火箭 5月17日升空

2018-05-08 13:28

中美貿易戰續集 陸加強查驗美蘋果和原木

2018-05-08 17:59

4香港泛民議員被逐出場 高鐵一地兩檢草案通過

2018-05-08 13:06

高鐵站太偏遠？中國當局要求選址須便民

2018-05-08 15:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top