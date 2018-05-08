大陸總理李克強抵達日本，將給日方RQFII額度

2018-05-08 22:09 聯合報 記者 聯合報 記者 杜宗熹 ╱即時報導



大陸總理李克強8日晚間抵達日本東京，將出席9日在東京舉行的中日韓首腦會談，中日兩國也將以此為契機加速改善雙邊關係。雙方也將在衛生和醫學科學、服務產業、社會保障等領域簽署合作協議，並商簽貨幣互換協議，並將給予日方人民幣境外合格投資者（RQFII）額度。

日本共同社報導，李克強8日乘專機抵達東京羽田機場。這是大陸總理近8年來首次對日本進行正式訪問，也是李克強2013年就任總理後首次訪日。預料將於今日下午與日本首相安倍晉三進行會談，會談後可能也將停留日本，並訪問北海道。

此外，中方已告知日本，有意在日本擔任主席國的本月日中韓首腦會談結束後，年內在大陸主辦下一輪中日韓三國首腦會談。中方還表態擬接受安倍借此機會對大陸進行正式訪問。日方已表示希望單獨訪華，雙方將繼續展開協調。

朝日新聞昨日發表李克強署名的投書指出，不少日本企業願分享「一帶一路」倡議帶來的廣闊機遇。中日經濟互補性很強，在新一輪科技與產業革命浪潮中，拓展節能環保、科技創新、高端製造、財政金融、共享經濟、醫療養老等多領域務實合作有著廣闊前景，兩國企業開展第三方市場合作擁有巨大潛力。

文章說，此訪期間，雙方將見證中日兩國在衛生和醫學科學、服務產業、社會保障等領域一系列合作協議的簽署，中方將同日方商簽貨幣互換協議，並宣布給予日方合格境外投資者（RQFII）額度。可以說，中日互利雙贏合作面臨提質升級的新機遇。

日經認為，中日雙方將達成協定內容的大致框架已經確定。大陸在福島核災事故發生後持續對日本食品實施進口限制，為放寬限制，雙方一致同意建立磋商機制。此外，圍繞「一帶一路」構想，也將開始協商在政府和民間層次上的合作方式。雙方將在廣泛領域加強合作，正面推動兩國關係的改善。