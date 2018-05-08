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金正恩：北韓沒必要擁核 非核化可實現

2018-05-08 22:21中央社 北京8日電

北韓高層赴中國大陸大連港，該商業港口維安嚴密。消息人士猜測，這可能是北韓領導人金...
北韓高層赴中國大陸大連港，該商業港口維安嚴密。消息人士猜測，這可能是北韓領導人金正恩（左）再度訪中會晤中國國家主席習近平（右），圖為兩人3月見面握手。路透
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中國中央電視台今晚報導，北韓領導人金正恩7至8日在遼寧大連會見中共總書記習近平時表態，只要有關方面消除對北韓敵視政策和安全威脅，北韓沒有必要擁核，非核化可以實現。

新華社報導，金正恩表示，「實現朝鮮半島無核化是朝方（北韓）始終如一的明確立場。只要有關方面消除對朝敵視政策和安全威脅，朝方沒有必要擁核，無核化是可以實現的」。

他說，「希望通過朝美對話建立互信，有關各方負責任地採取分階段、同步性的措施，全面推進半島問題政治解決進程，最終實現半島無核化和持久和平」。

金正恩今年3月25至28日赴北京對中國進行非正式訪問，這是他上任後首次訪中。相隔40天再度登陸，時間上的不尋常引起高度關注。

報導稱，習近平指出，金正恩在當前朝鮮半島局勢深刻複雜演變的關鍵時刻，時隔40多天再次專程訪中，體現了金正恩對兩國關係和兩國戰略溝通的高度重視，「我予以高度評價」。

習近平還表示，兩人首次會晤以來，兩國關係和朝鮮半島形勢均取得積極進展，他願與金正恩一道繼續指導雙方有關部門落實好雙方達成的共識，推動兩國關係不斷向前發展，造福兩國和兩國人民。

習近平進一步指出，「中方支持朝方（北韓）堅持半島無核化，支持朝美對話協商解決半島問題，願繼續同有關各方一道，為全面推進半島問題和平對話解決進程、實現地區長治久安發揮積極作用」。

報導稱，習近平除與金正恩舉行會談外，還為金正恩舉行歡迎晚宴，兩人一同散步並出席午宴。金正恩的胞妹、朝鮮勞動黨中央政治局候補委員、宣傳鼓動部第一副部長金與正，也參加有關活動。

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