北大校園現大字報 批習近平搞個人崇拜

2018-05-08 14:22 中央社 台北8日電



北大校友樊立勤日前在大字報上直指中國國家主席習近平正在「大搞個人崇拜」，呼籲人民應對此提高警惕。美聯社 分享 facebook 「五四」當天，北京大學校友樊立勤在北大校園張貼大字報，直指中共已故領導人毛澤東搞個人崇拜給中國人帶來災難，現在中共總書記習近平「大搞個人崇拜」，悲劇可能重演，應提高警惕。

自由亞洲電台（RFA）中文網7日報導，73歲的北大校友樊立勤5月4日上午11時在北京大學生物樓、地質樓附近著名的三角地，張貼24頁用毛筆寫的大字報，標題是「維護黨章，中國必須堅決反對搞個人崇拜 堅守憲法，國家領導人必須實行任期制即限任制」。

報導指出，大字報貼出約10分鐘，警察、便衣、學校保衛處人員和學生積極分子就把樊立勤圍住，要趕他走。樊立勤起初拒絕離開，他說「北大是思想自由，兼容並包的地方，搞成這個樣子，中國還有什麼前途啊？」他後來被警察等人護送出北大西校門。

根據流到推特（Twitter）的照片顯示，樊立勤在大字報指出，毛澤東搞個人崇拜讓中國人民歷經無數浩劫、深受其害，人民民主、黨內民主制度遭嚴重破壞；假、大、空話、充斥全國。科學思想、研究、決策不僅被打擊排擠，而且被鏟除，以致蕩然無存。

大字報並指當時還造成國家綱紀毀為糞土，整個社會陷入極端恐怖之中；民不聊生，食不果腹，在完全的和平年代餓死數千萬人，到毛澤東死去時，經濟幾近全面崩潰。

樊立勤認為，對毛澤東的個人崇拜「源於把毛澤東其人的名字寫入黨章，把以毛澤東之名命名的所謂思想指定為一切行為、行動的指導思想。」

樊立勤並在大字報直指習近平正在「大搞個人崇拜」，把自己的名字和思想寫進黨章，修憲廢除國家領導人任期制，歷史悲劇可能重演，國家甚至會出現分裂，呼籲人民應對此提高警惕。

報導指出，美國紐約中文政論雜誌北京之春榮譽主編、北大校友胡平1980年代就與樊立勤相識。

胡平7日接受自由亞洲電台訪問時說，樊立勤在文化大革命時就讀北大生物系，因反對文革紅人聶元梓、康生遭迫害，腿被打斷。文革後，樊立勤回到北大留校任教。

胡平指出，1980年北大選舉海淀區人民代表時，樊立勤曾貼出大字報呼籲：「言論出版自由和知識分子大批入黨是我國進行改革、實現四化的充分必要條件。」

胡平對樊立勤在現今中國政治高壓下仍勇敢直言表示敬佩。