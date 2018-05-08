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陸學者：中日關係轉好 朝正常化目標邁進

2018-05-08 13:00中央社 北京8日電

應日本首相安倍晉三的邀請，大陸總理李克強將於8至11日出席在東京舉行的第7次中日...
應日本首相安倍晉三的邀請，大陸總理李克強將於8至11日出席在東京舉行的第7次中日韓領導人峰會並正式訪問日本。路透
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中日關係解凍，中國國務院總理李克強10日將在東京會見日相安倍晉三。分析指出，這次會面是為中國國家主席習近平和安倍晉三日後的互訪奠基，目標是發展正常化的兩國關係。

應日本首相安倍晉三的邀請，李克強將於8至11日出席在東京舉行的第7次中日韓領導人峰會並正式訪問日本。在釣魚台主權爭議和歷史問題分歧下，中日兩國關係近年來在低點徘徊，這次不但是李克強任內首次訪日，更是中國國務院總理8年來首次的日本行。

中國人民大學國際關係學者時殷弘表示，川普就任美國總統以來，中日兩國在重大貿易議題和朝鮮半島問題上出現了明顯的共同利益，雙方因此都體認到必須加快步伐緩解緊張和改善雙邊關係。

時殷弘接受中央社記者訪問時分析，除了上述因素的推動，日本去年中以來在歷史問題和台灣議題上「沒有觸犯中國的規矩」，促成了李克強的日本行，而李克強與安倍這次的會面，也是雙方日後最高級別會晤的基礎。

他說：「目前來看，大概不會有重大的負面事態，去阻斷雙邊關係接觸改善的進程。」

雖然如此，時殷弘指出，中日未來還是間或會出現一些戰略對抗，例如中日雙方海空軍的活動，此外中國也會加強警戒日本軍力的發展。這些方面的戰略對抗都會繼續，「但僅僅是戰略對抗」，外交上還是會持續改善兩國關係。

他強調，中日兩國都朝著習近平和安倍互訪的方向邁進，目前看來不大會有重大的不明因素阻斷這個進程。換句話說，雙方都正朝著正常化的兩國關係目標邁進。

川普上台後，中國的周邊外交面貌出現變化。時殷弘說：「中日關係的顯著改善，是去年初以來，中國周邊外交近乎全面改善的一個重要方面。」

其中包括中國和南韓關係的顯著改善、中印關係和中朝（北韓）關係的積極改善。

除與安倍舉行會談，李克強此行還將會見明仁天皇、議會和朝野政黨負責人，以及出席「中日和平友好條約」簽訂40週年大會並發表演說。

李克強安倍晉三
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