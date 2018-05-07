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大陸官媒：民進黨官員已紛紛淪為幹話王

2018-05-07 17:06聯合報 記者杜宗熹╱即時報導

蔡英文（右）、賴清德（左）。 圖／聯合報系資料照片
蔡英文（右）、賴清德（左）。 圖／聯合報系資料照片
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大陸官方媒體人民日報海外版，今天在4版頭條發表文章指出，民進黨官員紛紛淪為幹話王，並引述勞工團體的觀點認為，幹話王居於榜首的就是總統蔡英文，其後分別為行政院長賴清德、前勞動部長林美珠、民進黨立委邱議瑩、彰化縣小英後援會榮譽總會長蕭明仁。

人民日報海外版報導，選前，蔡英文的政見大篇幅著墨於年輕人和勞工，最著名的一句話是：「勞工是我心中最軟的一塊」。這句話經媒體廣泛報道，成為2016年選戰中的一股暖流。再加上民進黨一向標榜自己是穿草鞋的一方，是草根的代言人、勞動權益的保駕者，此言為蔡英文狂掃勞工選票。

不過勞工交出選票，也期待福利。但民進黨再次執政以來，台灣的勞資矛盾卻日益激化，航空、鐵路員工相繼罷工。「一例一休」致使勞資雙輸、又朝令夕改，勞工權益明升暗降。面對勞工不時走上街頭抗議，蔡英文只會拉警察和拒馬應付。對此，台灣輿論諷刺，蔡英文曾諷刺馬英九「逼人民走上街頭是最大的暴力」，承諾人民不滿意可以拍桌子。現在，曾給她選票的勞工拍了桌子，她卻隻用冰冷的拒馬迎接，「說好的最軟呢」？

今年五一勞動節，有台灣網友在幹話王排名榜下留言：因為最柔軟，所以最好蹂躪﹔勞工是民進黨心中最軟的肥肉一塊，要怎麼料理她們說了算﹔勞工是民進黨心中最好騙的一塊﹔軟土深掘、柿子挑軟的吃……。有網友認為，蔡英文「最軟的話」成為勞工們聽過最惡心、最偽善的幹話。

此外，去年民進黨在危機重重之際請台南市長賴清德北上當行政院長，沒想到賴迅速淪為幹話王，聲稱自己是「務實的台獨工作者」、「低薪就當做功德」、勞工平均收入達歷史新高等等，一句一個雷，引爆連串風波。

賴清德成為幹話王亞軍，就是因為勞工喊薪水低，他卻喊做功德。社會福利機構工作者曾反應長期照顧失智、身障者身心俱疲，薪水只有3萬元。沒想到賴清德卻回應，照顧老人3萬多塊好像不划算，愛心施展有一點點困難，但這是在建設功德台灣，是做善事。此番言論被概括為低薪就當做功德，令人深感荒謬，低薪者更感憤怒。

今年五一期間為了應景，賴清德又扯起了勞工薪水問題，他稱2017年台灣全年經濟成長率2.86%，是近3年來最高，股市站穩1萬點，外銷訂單也是歷史新高。勞工失業率今年3月已降到3.66%，是多年來新低，而台灣民眾平均收入已達到49,989元，創歷史新高。

而現任民進黨籍立委邱議瑩，卻因為諷刺勞工上街抗議都不認真，其傲慢冷血令勞工階層難以原諒。有文章指出，選前宣揚公民不服從，選後上台就嘲笑街頭抗議都是放錄音帶，實在無恥。

彰化縣小英後援會榮譽總會長蕭明仁也被勞工選為幹話王，因為他說了句名言：「台灣哪裡有過勞死？如果有也是本來自己就有病」。可想而知，此話有多招人恨。

文章認為，台灣最想改善現狀的就是勞工了，可惜承諾照顧勞工的民進黨當局無能、無力，連此心都沒了。

民進黨幹話蔡英文
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