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遭富二代玩弄感情 女子自學法律不惜一切「告死他」

中共高官最著名公共情婦 捲入政爭已獲釋

2018-05-06 14:42聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

捲入前中共中央軍委副主席郭伯雄徐才厚案，一度在中共政壇被「人間蒸發」的「軍中妖姬」女歌星湯燦，近日被證實已經服刑出獄，並且可以會見友人。但是原來美貌如花的女明星，現在已經形銷骨立，垂垂老矣。

據報導，她服刑時化名「鄒豔」，服刑七年後，傳說是大概在二0一五年底、二0六年初獲减刑，去向不明。其父在被大陸媒體追問詳情時稱「無可奉告」，並表示「相信黨，相信政府的政策」。

湯燦1975年出生於湖南株洲，是株洲田心人，有四分之一俄羅斯族血統。她於1996年從武漢音樂學院聲樂系本科畢業，其後考入中國東方歌舞團（大陸國家歌舞團）擔任獨唱演員。為了在歌壇開創出屬於她自己的輝煌天地，湯燦用色相征服了許多文藝界官員和電視界、演藝界手握重權的要人，並逐步轉向投入軍隊高官的懷抱。

據悉，早在2000年前後，湯燦在北京演藝界有「每周一哥」的名聲。2010年九月在徐才厚的授意下，北京軍區政治部主任董萬才讓戰友文工團團長劉斌，將湯燦「特招入伍」到戰友文工團，並授予大校軍銜，享受副師級待遇。

湯燦在犯下所謂「間諜罪」之後，被中共中紀委立案調查，並被大陸國家安全部門抓捕。傳言中的她那些以「公共情婦」身分與包括徐才厚、谷俊山等高官淫亂的事兒，在大陸社會屬於兩性關係，願打願挨，並不足以對她判刑。但她以色相與高官們「親密」接觸，獲取機密的罪行，才是被大陸以法律懲辦的原因。

湯燦真正「失蹤」的時間，是在王立軍、薄熙來「重慶案」爆發之後，周永康案倒台之前，有人稱湯燦失蹤是周永康事件的序幕。由於涉及中共高官太多，中共政壇誰也沒法說清楚，湯燦到底和哪些中共高官的貪腐案有關係。

消息人士稱，2011年底，湯燦被中共中央紀委帶走調查就再也沒有露面，而網絡上一直流傳著湯燦被執行死刑圖片，但後來證實是謠傳。消息稱，湯燦被調查後，在湖北咸陽被被判刑15年，也關在湖北咸陽女子監獄服刑。

湯燦現在的樣子。（何頻推特照片）
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中共北京周永康
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