大陸全國台灣研究會會長戴秉國：統一的目標一定能實現

2018-05-06 13:28 聯合報 記者 聯合報 記者 杜宗熹 ╱即時報導



大陸前國務委員、大陸全國台灣研究會會長戴秉國。擷取自香港大公報。 分享 facebook 大陸前國務委員、大陸全國台灣研究會會長戴秉國昨（6）日在首屆「國家統一與民族復興」研討會開幕式上表示，兩岸中國人不僅要一起謀劃實現國家統一與民族復興的框架、步驟，而且要攜手開拓、前進。

香港文匯報報導，由華中師範大學、湖北省海峽兩岸交流促進會主辦的首屆「國家統一與民族復興」研討會昨日在湖北武漢開幕。此次會議主題為「共謀國家統一，攜手民族復興」，來自兩岸高校和研究機構的近百名專家學者與會。戴秉國昨日在致辭時表示，百年來中國人民的奮鬥歷程告訴我們，國家統一與民族復興一直是華夏兒女孜孜以求的目標。

戴秉國說，兩岸中國人不僅要一起謀劃實現國家統一與民族復興的框架、步驟，而且要攜起手來一同開拓、前進。完成國家統一與實現民族復興相輔相成，這是一項非常偉大也非常艱巨的歷史性工程，「我們要以更多的細心、耐心和恒心來逐步接近並最終完成這一目標。同時，我們既要尊重客觀規律，又要發揮主觀能動性，積極佈局、策劃與實踐。兩岸學者可以走在前面，多做這方面的工作」。

針對當前兩岸形勢，他提出四點看法：第一，堅決反對與遏制形形色色的「台獨」分裂勢力與活動，切實捍衛國家主權與領土完整。第二，堅定地走兩岸關係和平發展道路，積極推進祖國和平統一進程。第三，密切關注影響中國統一與民族復興的外部因素，防止外部勢力損害中華民族整體利益。第四，大力為國家統一與民族復興營造穩定環境，積蓄力量，創造條件。

此次研討會由華中師範大學台灣與東亞研究中心承辦。會上，兩岸專家圍繞「兩岸關係發展與國家統一框架設計」、「兩岸共同推進民族復興進程中面臨的風險與應對」、「影響中華民族復興進程的國際因素」等議題展開了深入研討。

大陸海協會副會長孫亞夫在致辭時也表示，解決台灣問題、實現祖國完全統一，是中華民族的崇高使命，也是中華民族走向偉大復興的歷史必然。儘管解決台灣問題還會面臨很多困難、風險和挑戰，但隨着大陸的穩步發展，「我們將更有能力和條件爭取祖國完全統一，這是完全可以預言的」。