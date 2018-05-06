與多明尼加斷交 港媒：大陸將取代美國影響中南美洲

2018-05-06 10:19 聯合報 記者 聯合報 記者 杜宗熹 ╱即時報導



駐多明尼加大使館在當地時間5月1日下午3時，在駐多國大使湯繼仁偕同外交工作人員與數十名僑胞，齊向國旗敬禮後，舉行降旗典禮。（圖：僑委會提供） 分享 facebook 中南美洲國家多明尼加5月1日與中華民國斷交，有香港媒體認為，兩岸在拉丁美洲的角力結果，已經使骨牌效應發酵。而台灣在中南美洲外交的節節敗退模式，與在非洲面臨狀況如出一轍，大陸將基礎建設實力和經貿利益一併引入非洲，並填補美國在該地撤出的影響力。

香港亞洲週刊報導，過去，台灣在歐美協助下，在非洲以提供農耕技術、文化交流、提供公共醫療系統的建立，還可以穩住部分小國；如今，大陸挾著龐大的政經資源橫掃非洲，台灣只剩下兩個小國為邦交苦撐。

多明尼加在5月1日宣布與中華民國斷交，並即將和大陸建交。這是繼去年巴拿馬與中華民國斷交後，第二個中美洲邦交國斷交，使得台灣在中南美洲的外交關係拉起警報。其中，台灣在中南美最大邦交國巴拉圭，已成為最具指標性的國家。

大陸在中美洲的台灣友邦中，最早在巴拿馬設立貿易代表處，緊接著就在多明尼加和海地也設立經濟貿易處。而隨著大陸在國際政經地位的提升，無論在巴拿馬、多明尼加或海地，甚至其他中南美各國，大陸和當地國的經貿交流已經遠超過台灣和這些國家的貿易往來。

尤其大陸每年在澳門舉辦「中拉（拉丁美洲）基礎設施合作論壇」，更是陸方連結中南美洲各國最重要的政經平台，今年則在6月7日及8日舉行，目前已經有10多個國家20多位部長級官員與會。因此，每年5、6月都是台灣對中南美洲邦交國最為擔心和警戒的季節。

截至2017年為止，大陸和拉丁美洲的雙邊貿易已達2,500億美元（約新台幣7.5兆元），連續4年成為拉丁美洲的第二大貿易國。在如此龐大的經貿壓力下，台灣想要在中南美洲維持一定的邦交國，似乎力有未逮。

分析認為，過去中美洲是美國的後院，台灣透過美國的影響力還能力保邦交國的關係，隨著美方的保護主義興起，中南美洲各國在經貿上日益倚賴大陸，大陸已逐步將手伸進美國的後院，並積極填補美國在這區域逐步委縮的支配實力。