習大大「寬衣」直播？ 領導們掉書袋卻慘出包...

2018-05-06 11:30 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ／綜合報導



習近平在演講中引經據典卻造成口誤，將「通商寬農」說成「通商寬衣」。 （路透） 分享 facebook

人有失足、馬有失蹄，連堂堂北京大學校長也可能念錯字！北京大學5月4日舉辦建校120年校慶，校長林建華致詞時，不慎念錯了幾個字，把「鴻鵠之志」讀成了「鴻浩之志」、「莘莘學子」讀成「斤斤學子」，影片在大陸社交媒體瘋傳，讓他被封為「白字校長」。

北大校長林建華致詞時，不慎念錯了幾個字。 圖／摘自北大新聞中心網站 分享 facebook

校慶失言 北大校長「甩鍋給文革」

林建華曾連續在重慶大學、浙江大學、北大三所大學擔任校長，在眾多學者當中拔穎而出令人敬重，不料在演講時卻頻頻讀錯字，還被人拍下來在網路媒體上瘋傳，大陸網友戲言「這個校長是替身」，也有網友說「想考驗同學有沒有認真聽演講」。

一夜走紅的林建華，5日下午在北大未名BBS上發表致歉公開信，對自己讀錯「鴻鵠」的發音感到抱歉。這封信開頭說：「很抱歉，在校慶大會的致辭中讀錯了『鴻鵠』的發音。說實話，我還真的不熟悉這個詞的發音，這次應當是學會了，但成本的確是太高了一些。」

林建華並提到自己上中小學時，正趕上文革，教育幾乎停滯。他當時生活在內蒙古的農場，十分閉塞。他說自己很幸運，1977年文革結束後考大學時，作文在語文科考試中占了80分，詞句和語法只有20分，「否則我可能就考不上北大了。」

前雲南省代省長、現任雲南省長阮成發把雲南簡稱「滇」念成「鎮」。 圖／摘自網路 分享 facebook

自己地盤還念錯 雲南省長急刪文

不只是北京大學校長，連地方省市領導也有出糗的經歷。大陸雲南省簡稱「滇」，是兩岸多數民眾讀過的地理常識。但2016年底時任雲南省代省長（現任雲南省長）阮成發在滬昆高鐵雲貴段通車典禮致詞時，把「滇越鐵路」唸成「鎮越鐵路」，引來不少網民訕笑。

阮成發這段唸成「鎮越鐵路」的影片，一度在微信及微博上瘋傳，且有不少評論。但在2017年元旦過後，這些影片及大多數評論，卻被官方幾乎刪除殆盡。只有貼到Youtube等海外影音平台的影片，才得以倖免。

此次之後，阮成發彷如被網民盯上了，老是注意他的發音。2017年2月，阮成發在中共外交部和雲南省政府聯合舉行的全球推介活動上，把雲南著名美景「撫仙湖」念成了「撫優湖」。相隔一個月後，阮成發在雲南昆明五華山講話時，還把「飲鴆止渴」念成了「飲酒止渴」，又引起網友戲謔嘲諷。

習大大難倖免 直接封殺央視直播

中共歷屆領導人演說時愛掉書袋，大陸國家主席習近平在公開講話中也很愛引經據典，如背書般講出大量中外名著書名、名人名言等，特別是唐宋詩詞，經常琅琅上口，顯示博學多聞、才氣縱橫，但難免偶爾會「凸槌」。

去年7月，習近平在德國漢堡舉辦的G20峰會開幕演說時，把先秦史籍「國語•晉語四」中的一句「輕關易道，通商寬農」，錯讀為「通商寬衣」。這一句話的意思是減少關稅，整飭交通；促進貿易，寬以待農。這句古語套用在今天社會，是呼籲各國減少貿易壁壘，更加開放市場，促使世界經濟共同發展。但「寬衣」甫出即惹嘩然。

而在今年4月，習近平在博鰲亞洲論壇發表演說，談及擴大進口期間，誤把「中國不以追求貿易順差為目標」說成「中國不以追求貿易逆差為目標」，「順差」說成了「逆差」。央視接到上級通知，要求他們不要再使用該部分的直播片段，新華社其後發出的習近平發言全文，已沒有此口誤字句。

中共總理李克強在今年3月總理記者會上把「九二共識」說成了「一中共識」。 圖／摘自央視 分享 facebook

「九二」變「一中」 李克強好尷尬

除了習近平把「寬農」說成了「寬衣」、「順差」說成了「逆差」，中共總理李克強則是在記者會上回答關於台灣問題時「口誤」。今年3月大陸全國人民代表大會閉幕後，李克強舉行中外記者會，這是每年總理面對全球媒體的超級大秀，李在回答台灣媒體提問時，對兩岸問題老調重彈，卻誤把「九二共識」說成了「一中共識」。

台灣媒體問李克強，「去年以來，因種種原因，兩岸關係充滿嚴峻挑戰，對此中國大陸要如何維護兩岸關係和平發展？如何維護兩岸同胞的福祉？」李克強自信滿滿，全程不看稿地回答，「我們願意和認同一個中國立場和『一中共識』的台灣政黨團體開展對話協商」，共同解決商談兩岸民眾關心的問題。

李克強把「九二共識」說成了「一中共識」，但後來中共官媒「新華社」發布的新聞稿，李克強的發言被改「我們願意和認同體現一個中國原則的『九二共識』的台灣政黨、團體開展對話、協商」。以新聞稿方式蓋過李克強的口誤。